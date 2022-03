Tirar o título de eleitor é um dos serviços de evento em Pontal do Paraná

Governo do Estado, Prefeitura de Pontal do Paraná e Tribunal de Justiça do Paraná realizam, a partir de hoje (quarta, 30), o Evento Paraná Cidadão.

A feira de serviços segue até sexta-feira (1º de abri), das 9h às 17h, na Escola Ernesto Tavares de Campos, rua. Fernanda Elias, 459, no balneário Carmery.

O programa é coordenado pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho em parceria com a Prefeitura e consiste em reunir serviços públicos em uma ação, de forma gratuita em um mesmo local para os moradores do Município.

Dentre os serviços ofertados: Emissão de RG (será agendado previamente através do WhatsApp – CRAS (41)99111-8505), regularização do titulo de eleitor, documentação em geral, ações de Saúde, orientação jurídica, ônibus lilás, carteira do autista, agência do trabalhador e muito mais.

Importante: Levar documentos originais (RG, CPF, Carteira de trabalho, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento e Comprovante de Residência).