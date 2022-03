Casa de apostas global 1xBet promete €1 milhão para Ajuda Humanitária Ucraniana

A 1xBet, uma das principais empresas de apostas e tecnologia do mundo, com sede no Chipre, anunciou que doará €1.000.000 para instituições de caridade e organizações de ajuda em resposta à crescente emergência humanitária na Ucrânia.

Além deste compromisso, a 1xBet continua a oferecer total apoio às suas centenas de funcionários na Ucrânia e continuará a fazê-lo a longo prazo. Está fazendo tudo o que pode para garantir que eles e suas famílias estejam seguros.

Um porta-voz da 1xBet disse: “Estamos profundamente tristes com a crise na Ucrânia e esperamos que uma resolução pacífica seja alcançada o mais rápido possível. Temos muitos funcionários no país, cuja segurança e bem-estar são nossa prioridade mais urgente, e faremos tudo ao nosso alcance para ajudá-los e seus entes queridos. Além disso, esperamos que a promessa que anunciamos hoje garanta o fornecimento de apoio prático urgente aos muitos outros ucranianos. Nossos pensamentos e orações permanecem com milhões de pessoas no país neste momento muito difícil.”

Mais detalhes sobre a promessa de €1 milhão serão anunciados oportunamente.

