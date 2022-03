Prefeitura de Guaratuba abre PSS para cuidador social e auxiliar

A Prefeitura de Guaratuba abriu na última segunda-feira (28) as inscrições para Processo Seletivo Simplificado de cuidadores sociais e auxiliares de cuidador social.

Os salários básicos são de R$ 2.411,99 para cuidador social e de $ 1.305,69 para auxiliar, acrescidos de 20% de gratificação por atividade insalubre, para escalas de trabalho de 12×36 horas.

As inscrições e a entrega de documentos serão de forma presencial até o dia 8 de abril, na Secretaria de Bem Estar e Promoção Social, na avenida 29 de Abril, 802, Centro, entre as 8h30 e as 11h e das 13h30 às 16h30.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher um dos requerimentos de inscrição. Confira abaixo:.

Edital: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/images/oficial2022/849anexos/EDITAL2022-CUIDADOREAUXILIARSOCIAL.pdf

Anexo I: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/images/oficial2022/849anexos/EDITAL2022-CUIDADOREAUXILIARSOCIAL.pdf

Anexo II: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/images/oficial2022/849anexos/ANEXOII.pdf

Com informações da Prefeitura e do Portal da Cidade