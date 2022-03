Prefeitos do Paraná se reúnem em Foz do Iguaçu

Prefeitos, vice-prefeitos das 399 cidades do Paraná estarão em Foz do Iguaçu nos dias 4 a 6 de maio no Governo 5.0 – encontro coordenado pela AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e Sebrae/PR com apoio do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa. “Esse evento possibilitará aos gestores, secretários e técnicos dos municípios conheçam os projetos e programas do governo e do Sebrae que interagem com as modernas práticas de governança municipal, alinhados com os 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), definidos pela ONU”, disse Júnior Weiller (MDB), prefeito de Jesuítas e presidente da AMP.

“Na prática, isto se traduzirá na geração de empregos, renda e na melhoria das condições de vida da população das cidades, que é um dos focos do Governo do Estado. E também promoverá uma troca de experiências e de ideias entre os gestores municipais, aperfeiçoando a interação e o processo de aprimoramento das suas gestões”, completou.

Júnior Weiller espera a participação de cinco mil pessoas no Rafain Palace durante os três dias do encontro que vai contar ainda com a participação de deputados estaduais e federais e de vereadores. “Estamos nos detalhes da programação junto ao Governo do Estado e o Sebrae e também teremos uma agenda de encontro com as entidades municipalistas”, disse.

Projetos – O governador Ratinho Junior (PSD) vai abrir o evento e mostrar os novos projetos estruturantes para o estado, entre eles, a nova Ferroeste – que prevê um ramal entre Foz do Iguaçu e Cascavel –, a ponte de Guaratuba, os detalhes do projeto de engorda da praia de Matinhos e o pacote de obras na área de infraestrutura, principalmente, a duplicação e a revitalização das rodovias que cortam o Paraná.

“Foz já é a sede deste encontro que não foi realizado nos últimos dois anos por causa da pandemia. A nossa cidade também será a sede do Governo por três dias. Temos vários projetos de inovação, como a Vila A Inteligente, que são modelos para outras cidades no Estado. Temos ainda diversos projetos do PTI, o parque tecnológico de Itaipu, referência para todos os municípios brasileiros”, disse o prefeito Chico Brasileiro (PSD).

Segundo Chico Brasileiro, os prefeitos também procuram as experiências nas áreas de educação – como o cartão material escolar e o vale leitura – e nos programas que priorizam, por exemplo, a participação de empresas locais nas licitações públicas e incentivam os empreendedores a prestar serviços à prefeitura em pequenos reparos nas escolas, equipamentos e outros próprio públicos.

“Foz do Iguaçu é uma das poucas cidades que tem um elenco de programas que valorizam as empresas, empreendedores, comerciantes, entre outros segmentos econômicos, e que resultam em mais emprego e renda para os moradores da cidade”, disse.

Expertise – O prefeito de Santa Cecília do Pavão e vice-presidente da AMP, Edimar Santos (PTB), disse que Foz é escolhida para o Governo 5.0 porque já tem expertise em grandes eventos e por ser um destino turístico que soube como enfrentar a pandemia e sair antes dela. “Foz é uma ferramenta e local de referência para os gestores”.

“Foz do Iguaçu, além de ser uma das cidades paranaenses mais relevantes do Brasil, sempre nos acolheu bem nos eventos que promovemos lá, como durante a primeira edição do Governo 5.0, em 2019. Devemos um agradecimento especial ao prefeito Chico Brasileiro por nos receber tão bem nesta bela cidade”, disse Júnior Weiller.

O presidente da AMP disse que evento levará ainda o diálogo do Governo do Estado com os 399 municípios paranaenses. “Isto comprova, mais uma vez, o compromisso do governador Ratinho Junior com o municipalismo e com o desenvolvimento das cidades paranaenses”.