Festival de Inverno divulga editais para cursos e apresentações

Depois de dois anos no formato virtual, o Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná (UFPR) retorna com seus espetáculos e cursos em Antonina.

A 32ª edição do evento acontece entre os dias 16 e 23 de julho e celebra a cultura do Litoral com a temática “Comunidades caiçaras do Paraná – Tradição, saberes e fazeres”.

Interessados em se apresentar em um dos palcos do Festival devem se inscrever, até o dia 4 de abril, preenchendo o formulário presente neste link. Podem participar pessoas jurídicas devidamente constituídas e legalmente habilitadas para as atividades propostas. Os critérios de seleção podem ser conferidos no edital de apresentações artístico-culturais.

O evento também promoverá minicursos, oficinas, workshops e palestras nas áreas de artes cênicas; artes visuais; audiovisual; carnaval; culinária caiçara; cultura digital e tecnologia; cultura popular; dança; hip hop; música; entre outras.

Para ministrar uma atividade formativa, pessoas jurídicas devidamente constituídas e legalmente habilitadas devem inscrever suas propostas até o dia 25 de abril por meio da ficha de inscrição neste link. Os critérios de seleção das propostas podem ser conferidos no edital de atividades formativas.

32º Festival de Inverno da UFPR

De acordo com os organizadores, o evento propicia a abertura de um espaço alternativo de aprendizagem, prática, reflexão crítica, apreciação e produção artístico-cultural, numa verdadeira articulação entre ensino, pesquisa e extensão.

Busca, também, formas diferenciadas de socializar o conhecimento artístico em ambientes diferentes do acadêmico formal, num processo de integração com os mais variados segmentos da sociedade, bem como a descoberta e o aprofundamento da dimensão estética, servindo como elo entre as mais variadas áreas artísticas.

Promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec), o Festival de Inverno da UFPR tornou-se o maior e principal projeto de extensão e cultura da instituição, concretizando diretrizes previstas no Plano Institucional de Cultura por meio de três eixos: atividades formativas (oficinas, workshops e palestras); atividades artístico-culturais (shows, espetáculos, performances e intervenções cênicas); e atividades paralelas (exposições, feira de artesanato e gastronomia, praça com atividades esportivas e infantis, lançamento de livros e outros).

Edital de apresentações artístico-culturais

Edital de atividades formativas