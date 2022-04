30 anos da APA tem entrega de comendas na Câmara de Vereadores

Os 30 anos da criação da Área de Proteção Ambiental – APA de Guaratuba foram comemorados nesta quarta-feira (30), na Câmara Municipal com homenagens às pessoas envolvidas com sua criação e sua preservação.

A APA foi criada no dia 27 de março de 1992. Engloba grande parte do território de Guaratuba e parte dos municípios de Matinhos, Tijucas do Sul, São José dos Pinhais e Morretes. A região contém serras com campos de altitude, rios, cachoeiras, represas, um baía, planícies costeiras, manguezais e sítios arqueológicos, além de abrigar três parques: o Parque Nacional Saint Hilaire/Lange, o Parque Nacional da Guaricana e o Parque Estadual do Boguaçu.

No evento realizado na Câmara, foram homenageados com a entrega das Comenda 250 anos de fundação do município, os pesquisadores e entidades que contribuem para a conservação do meio ambiente e sustentabilidade: o presidente do Instituto Água e Terra (IAT), Everton Luiz da Costa Souza, representando todos os servidores do órgão; a coordenadora do Plano de Manejo da APA, Ana Lizete Rocha Farias; a representante da equipe técnica do Plano de Manejo, Gisele Sessegolo; o idealizador do Projeto Amigos do Mar, vereador Fabiano Cecílio da Silva; a Associação Guaratubana de Maricultores (Aguamar); a Associação Pró Agricultura Sustentável de Guaratuba (Apasg); o Criadouro Guaratuba; o 2° Pelotão da 1° Cia do Batalhão Ambiental Força Verde; a secretária do Meio Ambiente, Adriana Correa Fontes; a Reserva Bicudinho do Brejo e o Instituto Guaju.

Compareceram ainda ao evento, a presidente da Câmara, Professora Cátia do Doro, as vereadoras Ana Maria Corrêa, Diva Carneiro Oliveira, Edna Castro e Maria do Neno, os vereadores Ademir da Balsa, Alaor do Cubatão, Felipe Puff, Itamar Junior e Juliano Petruquio, o prefeito Roberto Justus e o vice-prefeito Edison Camargo, entre outros.

Com informações da Câmara e da Prefeitura

Fotos: Rafael Soveral / Prefeitura e Assessoria da Câmara