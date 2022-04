Câmara debate soluções para licenciamentos em Guaratuba

Vereadores reuniram-se na tarde desta terça-feira (29), com empresários da construção civil e de imobiliárias, além de representantes de associações de moradores para discutir as autorizações e licenciamentos em Guaratuba.

Uma reunião técnica que estava prevista dos vereadores com as equipes da Prefeitura e do Instituto Ambiental do Paraná (IAT) e com os representantes dos empresários não foi realizada devido a ausência do IAT. Nova data deverá ser agendada para contar com o órgão ambiental do Estado.

A reunião desta terça começou conturbada devido a alguns equívocos, involuntários, na convocação por alguns interessados na questão. No entanto, o encontro foi considerado produtivo pelos vereadores presentes devido às informações recebidas dos empresários e dos cidadãos que vivenciam o problema no seu dia a dia.

Participaram da reunião a presidente da Câmara, Cátia do Doro, as vereadoras Edna Castro e Maria do Neno, os vereadores Fabiano Cecílio, Itamar Junior, Paulo Araújo e Ricardo Borba, o presidente da Associação Comercial (Acig), Braulio Augusto, Pedrotti, a presidente da Associação dos Corretores (Associg), Vania Regina Grossi, o presidente da Associação de Moradores dos bairros Nereidas e Eliane, Israel Montezuma, o membro da Associação de Moradores do Coroados Gabriel Calsing, o engenheiro e consultor ambiental Conrado Scheineider, os empresários Gleberson Constantino, Jhoni Eufrasino, João Batista Eufrasino, o engenheiro florestal José Hess.

A Câmara continua promovendo discussões em busca de soluções para os entraves, sobretudo judiciais, no licenciamento de construções e obras em geral na cidade.