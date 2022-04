Polícia Militar tem novo comandante no Litoral

Foto: Comunicação Social do 9º BPM

O major Durval Tavares Junior assumiu nesta sexta-feira (1º) o comando do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), com sede em Paranaguá e atuação em todos os sete municípios do litoral paranaense.

Ele substitui o tenente-coronel Renato Luiz Rodrigues Junior, que estava no cargo desde dezembro de 2020.

Tavares foi declarado aspirante a oficial em 9 de dezembro de 1994. Como oficial superior, atuou na função de subcomandante do Batalhão de Operações Especiais, o Bope, chefiou o Gabinete da Casa Militar da Governadoria do Estado do Paraná e, atualmente, desempenhava a função de subcomandante da Academia Policial Militar do Guatupê.

Conforme lembrou o Portal da Cidade Guaratuba, Tavares esteve à frente da maior apreensão de drogas do Paraná, em julho de 2019, quando foram apreendidas 3,3 toneladas de cocaína em uma marina na baía de Guaratuba. A droga foi avaliada em mais de R$ 3 bilhões.

Foto: Arquivo PMPR (29/03/2019)

