DER publica edital para anteprojeto da duplicação da PR-412 até Garuva

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou nesta quinta-feira (31) o edital de licitação do anteprojeto de engenharia e diagnóstico ambiental da duplicação da PR-412, entre Guaratuba e a divisa com Santa Catarina, em Garuva.

O investimento previsto é de R$ 1.052.374,43, com prazo de execução de seis meses. A sessão de lances da licitação será no dia 13 de abril, a partir das 14h30.

O edital prevê estudos e levantamentos para a restauração da pista existente e duplicação do trecho de 12,81 quilômetros, que tem início na divisa com Santa Catarina (sentido Garuva) e segue até o município, no trevo de acesso ao balneário Coroados. Neste local será estudada a possibilidade de executar uma interseção em desnível.

“Esta é mais uma iniciativa inédita do DER do Paraná, que está abraçando o uso de tecnologias inovadoras e se modernizando cada vez mais. Com a possibilidade da licitação pelo Regime Diferenciado de Contratação Integrada, o RDCi, podemos licitar a elaboração do anteprojeto, que é um pré-requisito do RDCi, e, assim que ele estiver concluído, licitar a elaboração do projeto de engenharia e execução da obra em um único edital”, explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti. “Garantimos melhor entrosamento entre as equipes projetista e executora, e o início das obras com maior agilidade”.

Na elaboração do anteprojeto deverão ser previstos passeios, travessias para pedestres, passarelas, ciclovias ou faixas compartilhadas, onde for aplicável. Será avaliada a drenagem do trecho, devendo ser sugeridas soluções como correção do greide da pista e substituição de galerias por pontes, caso seja necessário. Também será avaliado o entroncamento com a PR-808 (sentido Itapoá) quanto à possibilidade de interseção em desnível, e a ponte sobre o Rio da Praia, quanto à necessidade de reforço ou reconstrução.

LITORAL – O DER/PR também está concluindo nova licitação de serviços de conservação de rodovias da sua Superintendência Regional Leste, que incluem o litoral do Paraná. A região está contemplada no lote B da licitação, com extensão total de 182,73 quilômetros, atendendo os municípios de Antonina, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná.

E o DER/PR publicou recentemente os editais de licitação de conservação da PR-405, em Guaraqueçaba, e de restauração da ponte sobre o Rio Nhundiaquara, em Morretes.

ANTEPROJETO – O anteprojeto é conjunto de documentos resultado de estudos e levantamentos em campo, apontando as soluções possíveis para a execução de uma obra. Ele é aproveitado integralmente na elaboração do projeto básico, que é seguido pela elaboração do projeto executivo de engenharia da obra.