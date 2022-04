Pesquisa mostra presença de microplástico em praias de baía no Paraná

Investigação de microplásticos cresceu na última década, devido ao efeito cascata de acumulação das partículas em organismos marinhos. Na foto, ponto de coleta do estudo no Paraná. Foto: Mateus Farias Mengatto

Um estudo do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná (CEM-UFPR) publicado na revista científica Marine Pollution Bulletin identificou microplásticos em praias estuarinas do litoral paranaense. Os pesquisadores do CEM investigaram praias localizadas às margens das baías de Antonina, Paranaguá e Laranjeiras, incluindo as localizadas dentro da Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba (APA de Guaraqueçaba).

Os microplásticos foram encontrados em 16 das 19 praias estudadas. No total foram registrados 389 itens – 63% eram espumas, como o isopor por exemplo, e 14% fragmentos de produtos feitos de plástico.

As coletas foram realizadas ao longo de duas semanas no final de 2020 e todas as análises laboratoriais ocorreram no primeiro semestre de 2021. De acordo com o grupo, a presença e caracterização de microplásticos é inédita nas praias do Complexo Estuarino de Paranaguá (PR), uma das mais importantes baías do Brasil.

Formados por microesferas, os microplásticos – partículas de plástico com tamanho entre 0,001 e 5 mm – estão presentes em fios de roupas sintéticas, cosméticos e até nas pastas dentais. Dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente apontam que pelo menos 51 trilhões de partículas de microplásticos estão espalhadas pelos oceanos.

As praias estudadas

COM REGISTROS DE MICROPLÁSTICOS

Encantadas

Eufrasina

Europinha

Guaraqueçaba

Ilha das Cobras

Ilha das Gamelas

Ilha do Teixeira

Mariana

Piaçaguera

Ponta do Poço

Ponta do Uba

Ponta Oeste

Praia do Limoeiro

Rio Emboguaçu

Rocio

Vila das Peças

SEM REGISTROS DE MICROPLÁSTICOS

Ilha Rasa da Cotinga

Ponta da Pita

Rio Itiberê

Confira a reportagem completa na revista Ciência UFPR.

Mapa de localização do Complexo Estuarino de Paranaguá; Pontos vermelhos – praias onde foram encontrados microplásticos; pontos verdes – praias onde não foram encontrados; polígono com textura de linha (brancas) área da APA de Guaraqueçaba. Imagem: Mateus Farias Mengatto.

Fonte: UFPR / Aline Fernandes França