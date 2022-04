Litoral registra 37% menos casos de covid-19 na semana

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) teve um saldo de 249 novos casos de covid-19 no Litoral do Paraná nesta última semana, uma queda de 37% em comparação com a semana anterior. Houve 1 morte, contra nenhuma na semana anterior.

Os dados se referem à 13ª Semana Epidemiológica, encerrada neste sábado (2).

Paranaguá – O único óbito confirmado nesta semana foi de uma pessoa residente em Paranaguá. A cidade também concentra a maior parte dos casos registrados (88%), com 220 confirmações, mas com uma diminuição em relação aos 306 casos confirmados na semana anterior.

Em Guaraqueçaba houve correção no Informe Epidemiológico da Sesa, com a diminuição de 2 casos na cidade, ou seja -2 no gráfico. Na semana anterior haviam sido registrados 2.

Nos demais municípios confirma-se a tendência de queda, com quatro deles registrando menos casos na semana passada: Antonina (11 – contra 18 na semana anterior), Guaratuba (10 – contra 9), Matinhos (5 – 40), Pontal do Paraná (4 – 15) e Morretes (1 – 5).

*A soma das cidade com novos casos é 251 -2 de Guaraqueçaba = 249.

Incidência – O Litoral soma 64.868 casos registrados desde o início da pandemia, em 2020, com uma incidência de 21.635 casos / 100 mil. Permanece em 17º lugar entre as 22 regionais de saúde do Paraná, um pouco acima da média do Estado, que é de 20.897 / 100 mil.

Mortalidade – Ocorreram 1.228 mortes por covid no Litoral, que tem um mortalidade de 409,6 para cada 100 mil habitantes, ainda a 4ª maior do Estado. São 370,8 mortes / 100 mil na média do Paraná.