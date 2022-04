Polícia ambiental apreende carga de 418 kg de pescado em Guaratuba

A Polícia Ambiental apreendeu 418 kg de pescado sem comprovação de origem, parte dele proveniente de pesca proibida, nesta sexta-feira (1º), em Guaratuba.

Os policiais realizaram uma operação de bloqueio no Posto da Polícia Rodoviária na PR-412, no bairro Coroados, com a finalidade combater possíveis crimes ambientais. Em uma das abordagens foi constatado a carga de camarão e espécies variadas de peixe em um furgão Fiat Fiorino, inclusive um “kit paella” pronto para o preparo.

Como parte dos pescados também eram oriundos da pesca proibida, o condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Os pescados foram apreendidos e posteriormente doados à Apae de Guaratuba. O veículo foi apreendido e recolhido para o pátio do 2º Pelotão da Polícia Ambiental. O responsável ainda foi multado em R$ 9.760,00.

