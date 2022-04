Assembleia Legislativa retoma sessões com 30 mudanças de partido

Foto: Sandro Nascimento / Alep

A Assembleia Legislativa do Paraná retoma as sessões inteiramente presenciais na segunda-feira (4) com uma composição bem diferente da que tinha antes da chamada janela partidária, iniciada há um mês e encerrada nesta sexta-feira (1º). Ao todo, 30 dos 54 deputados trocaram de partido.

O PSD, que até o dia 3 de março, quando abriu o prazo da janela partidária, tinha 5 deputados, agora tem a maior bancada, composta por 15 parlamentares.

A segunda maior bancada ficou sendo a do União Brasil, fruto da fusão dos partidos PSL e Democratas. Dessa forma, dos oito deputados das duas legendas, cinco permaneceram no novo partido, três saíram, e três entraram, resultando em oito integrantes.

Em seguida, vem o PP, que tinha três parlamentares e passou para seis.

Três partidos ficaram com cinco parlamentares cada. O PT tinha quatro e ganhou um novo deputado. O PL, até então com dois deputados, ganhou o reforço de mais três parlamentares. O Republicanos, que era representado por um único parlamentar, também viu a sua bancada ser reforçada com a entrada no partido de mais quatro deputados.

O PSDB perdeu dois parlamentares, mas ganhou o reforço de duas deputadas e segue com os mesmos três representantes.

O MDB que também tinha três deputados perdeu um, ficando com apenas dois deputados. O PROS também tinha três deputados e ficou com dois.

O PDT e o Cidadania, que tinham três deputados cada, agora são representados por um deputado na Assembleia. Já o Democracia Cristã, que até então não tinha representante na Assembleia, passa a contar com um deputado.

Com as alterações, o PSB, PSC, PTB, PV, Patriotas e Podemos deixaram de ter representantes na Assembleia Legislativa.

Confira como ficou as composições partidárias na Assembleia Legislativa:

PSD – 15 deputados – Adelino Ribeiro, Ademar Traiano, Alexandre Curi, Artagão Junior, Cobra Repórter, Evandro Araújo, Francisco Bührer, Jonas Guimarães, Luiz Claudio Romanelli, Marcio Nunes, Bazana, Paulo Litro, Rodrigo Estacho, Tercílio Turini e Tiago Amaral;

União Brasil – 8 deputados – Dr. Batista, Elio Rusch, Nelson Justus, Luiz Fernando Guerra, Mauro Moraes, Nelson Luersen, Plauto Miró e Reichembach;

PP – 6 deputados – Galo, Guto Silva, Luiz Carlos Martins, Maria Victoria, Soldado Adriano José e Tião Medeiros;

PT – 5 deputados – Arilson Chiorato, Luciana Rafagnin, Professor Lemos, Tadeu Veneri e Requião Filho;

PL – 5 deputados – Delegado Jacovós, Gilberto Ribeiro, Gilson de Souza, Marcel Micheletto e Ricardo Arruda;

Republicanos – 5 deputados – Alexandre Amaro, Cantora Mara Lima, Delegado Fernando Martins, Homero Marchese, Marcio Pacheco;

PSDB – 3 deputados – Cristina Silvestri, Mabel Canto e Michele Caputo;

MDB – 2 deputados – Anibelli Neto e Nereu Moura;

PROS – 2 deputados – Boca Aberta Junior e Soldado Fruet;

PDT – 1 deputado – Goura

Cidadania – 1 deputado – Douglas Fabrício

Democracia Cristã – 1 deputado – Coronel Lee

Fonte: Jaime S. Martins / Alep