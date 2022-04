Governador lança edital para nova ponte na Ilha dos Valadares

Ponte existente só permite pedestres e ciclistas (foto: Gustavo Aquino / Arquivo do Correio do Litoral)

O governador Ratinho Junior assina nesta manhã de quinta-feira (7) em Paranaguá o edital de construção da nova ponte da Ilha dos Valadares.

A nova estrutura vai permitir que veículos transitem entre o Centro de Paranaguá e a Ilha. Atualmente a travessia só pode ser feita por pedestres e ciclistas. Os veículos usam o serviço de balsa da empresa Três Mosqueteiros.

Serão liberados aproximadamente R$ 12 milhões para a obra em concreto armado, considerando os serviços preliminares, base, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

A assinatura será feita em um evento programado para as 10h30, no Estádio Gigante do Itiberê.

No mesmo evento, o governador também vai liberar para Paranaguá cerca de R$ 3,5 milhões para recape asfáltico de vias urbanas dos bairros Parque Agari e Estradinha.