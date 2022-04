Motorista invade calçada e bate em carro estacionado, em Guaratuba

Imagem de vídeo feito pelo dono do veículo atingido

Um motorista perdeu o controle, invadiu a calçada, bateu num carro estacionado e danificou muros de duas casa na rua Claudino dos Santos, no bairro Cohapar, em Guaratuba.

O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (6), no Cohapar. Segundo testemunhas, o Ford Fiesta com uma carretilha de madeira, vinha em alta velocidade. O condutor do veículo saiu do local a pé, deixando seu carro.

O veículo atingido, um Corsa ficou totalmente destruído. O Fiesta foi recolhido para o pátio do quartel da Polícia Militar.

No final da tarde de ontem, o causador do acidente já havia sido identificado, mas ainda não se apresentara às autoridades.