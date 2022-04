Guaratuba tem dois pontos para entrega de recicláveis

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

A Secretaria do Meio Ambiente de Guaratuba instalou dois Pontos de Entrega Voluntária (Container Eco) de materiais recicláveis: ao lado do Ginásio do Parque Municipal e na área do antigo Mercado Municipal, no final da rua Capitão João Pedro (subida do ferry boat, na rua Marechal Hermes).

A intenção é diminuir a quantidade de lixo descartado incorretamente, bem como incentivar a população a realizar esta prática essencial para a preservação do meio ambiente.

O Container Eco possui 5 divisórias que possibilitam o descarte separado das seguintes categorias de lixo: plástico, papel, metal, vidro e eletrônico.