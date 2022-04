Pontal e Unespar firmam novo convênio do Couro de Peixe

Pontal e Unespar firmam novo convênio do Couro de Peixe

Foto: Prefeitura de Pontal do Paraná

O município de Pontal do Paraná e a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) renovaram o convênio do projeto que visa aperfeiçoar a extração e processamento do couro de peixe para uso industrial e comercial.

Trata-se de programa de extensão do campus de Paranaguá da Unespar e coordenado pela professora Katia Kalkos, desde 2008

Nesta quarta (6), o prefeito Rudão Gimenes, e a reitora da Unespar, Salete Paulina Machado Sirino, assinaram o termo de convênio, na sede da prefeitura. Estavam presentes o diretor do Campus de Paranaguá, professor Moacir Dalla Palma, o chefe da Divisão de Extensão do campus, Fernando Yudi Sakaguti, a presidente da Provopar de Pontal do Paraná, Simone Rocha, da presidente da Associação das Mulheres Empreendedoras da Pesca (Asmep), Joseslaine Santos.

O couro de peixe de Pontal do Paraná já foi destaque internacional, pois o artesanato foi exportado para a Alemanha.

A Prefeitura de Pontal do Paraná também recebeu convites da Universidade Federal do Paraná (UFPR) para aperfeiçoar a tecnologia e participar do projeto iniciado pela Unespar.

Em Guaratuba, as artesãs Angela Sfendrych e Miriam Clock criaram a Associação de Curtidoras Ryo e Mar e produzem diversas peças com o couro de peixe. Há mais de uma década elas participam ações para promover as técnicas e os produtos, também alcançando o mercado europeu.