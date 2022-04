Pessoas que cumprem pena têm oportunidade de capacitação em Matinhos

Foto: MPPR

A partir da próxima semana, 50 pessoas que cumprem pena em regime aberto ou que são egressas do sistema carcerário em Matinhos poderão participar de programa de capacitação técnica e profissionalizante.

A oportunidade faz parte de projeto do Conselho da Comunidade do município, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Paraná e que foi aceito em edital promovido pela Fundação Banco do Brasil – a iniciativa foi a única do estado contemplada na seleção nacional.

O Ministério Público do Paraná é parceiro do Conselho da Comunidade e participou, por meio da 2ª Promotoria de Justiça da comarca, da aula inaugural do curso, promovida nesta quarta-feira (6).

Durante a abertura da formação, a promotora de Justiça Carolina Dias Aidar, que acompanha as ações executadas pelo Conselho da Comunidade, destacou a importância da iniciativa que, além de permitir a qualificação profissional dessas pessoas, promove uma mudança de visão da sociedade sobre essa população. “São ações como essa que garantem que a ressocialização, um dos objetivos da pena, seja de fato alcançada e compreendida pela comunidade”, afirmou.

Recuperação – O Conselho da Comunidade é uma estrutura de apoio à execução penal e tem a finalidade de auxiliar o Juízo no sentido de buscar reduzir os efeitos negativos decorrentes da condenação criminal, como a estigmatização daqueles que passaram pelo sistema carcerário.

As aulas oferecidas pelo projeto, dos cursos de panificação e elétrica predial, terão início na segunda-feira, 11 de abril, e serão promovidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). As vagas também poderão ser preenchidas por familiares dos apenados.