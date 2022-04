Governador lança edital para ampliação da passarela da Ilha dos Valadares

Fotos: Geraldo Bubniak/AEN

O governador Ratinho Junior lançou, nesta quinta-feira (7), o edital de licitação para revitalizar e ampliar a passarela que liga a Ilha dos Valadares ao Centro de Paranaguá. A Agência Estadual de Notícias, do Governo, havia anunciado a “construção de uma nova ponte” e o Correio do Litoral repercutiu sem checar corretamente a informação.

O investimento na obra é de R$ 12,3 milhões. Deste total, R$ 11,7 milhões foram repassados a fundo perdido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (Sedu), e a prefeitura entrou com uma contrapartida de R$ 615 mil.

Valadares é o maior bairro de Paranaguá, onde vivem cerca de 30 mil pessoas, quase 20% da população do município. Até agora, a ligação com o continente é através da passarela e por uma balsa, por onde é feita a passagem de veículos. A estrutura ganhará uma nova estrutura para carros, e a parte já existente continua com o acesso para pedestres e ciclistas.

A ampliação também vai facilitar o acesso aos serviços de saúde e de segurança, destacou Ratinho Junior, pois ambulâncias e caminhões do Corpo de Bombeiros têm dificuldade de fazer a travessia rapidamente. “A população de Valadares é maior que a maioria das cidades do Paraná, e a ilha não tinha uma travessia adequada para o número de pessoas que abriga”, disse.

“Quando não há infraestrutura, a dificuldade não é apenas no ir e vir da população, mas também o acesso a serviços, a entrada de uma ambulância, da Defesa Civil. Toda a assistência precisa ser pensada”, afirmou o governador. “Não é uma necessidade de agora, há 20 anos, 30 anos, que as pessoas esperavam por essa obra, que se soma a outros grandes projetos do nosso governo no Litoral”.

O prefeito Marcelo Roque explicou que mesmo o funcionamento da balsa é interrompido às vezes por causa da variação da maré e pelo assoreamento do rio Itiberê. “A Ilha dos Valadares é o maior bairro que nós temos em Paranaguá, e hoje tem uma passarela que passa somente pedestres e alguns carros de serviços. Uma obra como essa, de mais de R$ 12 milhões, que está saindo dos cofres do governo, vai dar o direito de ir e vir ao povo da ilha”, disse.

“A ampliação é só para veículos, e antiga continua para pedestres, bicicletas e motos, então serão duas linhas separadas”, explicou. “É um ganho muito grande para os moradores da Ilha dos Valadares que hoje têm que atravessar com os veículos por uma balsa, que também tem problemas mas que tem dia e hora para acabar”.

AMPLIAÇÃO – Além da restauração da estrutura existente, a parte anexa, em concreto armado, terá 294 metros de extensão, conectando a Ilha dos Valadares ao Mercado Nilton Abel de Lima. A licitação para a obra está prevista para o dia 9 de maio.

“É um recurso que o governo estadual repassa a fundo perdido para o município, que fez o projeto e será responsável pela licitação que vai contratar a empresa responsável pela obra”, explicou o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Augustinho Zucchi. “O projeto significa o resgate da dignidade, a valorização e o apoio do Estado à cidade de Paranaguá. Além de Valadares, outras comunidades do município são beneficiadas com obras de infraestrutura”.

Moradora da Ilha dos Valadares há oito meses, Kath Pereira da Silva, de 36 anos, trabalha com suporte de TI em uma escola no Centro de Paranaguá e diariamente enfrenta dificuldades para fazer o trajeto até o trabalho. “É um excelente bairro, eu adoro morar aqui, mas o que dificulta a moradia é a ponte, porque o fluxo de pessoas é grande. Nessa semana, eu estava atravessando com minha filha de 4 anos e um carro ficou nos apressando para descer mais rápido. Então esse fluxo entre carro, moto e pessoas dificulta muito”, disse.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assina nesta quinta-feira (7) , o edital de construção da nova ponte da Ilha de Valadares, em Paranaguá . – 07/04/2022 – Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Outros investimentos – O governador também autorizou nesta quinta-feira, o repasse de R$ 3,4 milhões – R$ 3 milhões a fundo perdido e R$ 471 mil de contrapartida – para o recape asfáltico de vias urbanas de Paranaguá, somando R$ 15,7 milhões de recursos da Sedu. Também assinou o contrato para o início dos serviços de reparo no Instituto Estadual de Educação Doutor Caetano Munhoz da Rocha e liberou R$ 11,6 milhões para obras na saúde, que incluem a ampliação e reforma da Maternidade Maria de Lourdes Elias Nunes e a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) do Litoral.