PSOL pode lançar nova alternativa ao governo do Paraná

Lula está apoiando Requião no Paraná (foto: Eduardo Matysiak/Divulgação)

O ex-governador e ex-senador Roberto Requião, ex-MDB e atualmente no PT do Paraná, desponta como principal candidato de oposição ao governador Ratinho Junior (PSD), que tenta a reeleição.

Requião agrega apoio de lideranças sindicais e vem realizando uma forte pré-campanha nas redes sociais e também vem circulando pelo estado com as caravanas para divulgar sua pré-campanha ao governo do estado. Requião valoriza sua experiência política em gestão pública e conhece todos os municípios do Paraná. Hoje com 81 anos de idade, sempre foi um senador que atuou no campo da centro-esquerda.

O principal cabo eleitoral de Requião é o ex-presidente Lula (PT), que recentemente veio até Curitiba presencialmente manifestar apoio à sua pré-candidatura, no dia do ato de sua filiação oficial ao Partido dos Trabalhadores.

Outras alternativas de esquerda que também apoiarão Lula presidente são os candidatos e candidatas do PSOL. Segundo o que o colunista apurou, dificilmente o PSOL terá candidatura própria a presidente neste ano de 2022 e aí terá que realizar o apoio crítico ao PT.

A população que quer renovação na política e quem reconhece a importância de um governo socialista está apoiando a pré-candidata ao governo do Paraná do PSOL, Professora Ângela Machado, de Curitiba.

A professora Ângela Machado já foi candidata a vereadora na capital e atualmente tem apoio da maior parte da militância do partido para se lançar ao cargo de governadora do Paraná para esta eleição de 2022.

A equipe técnica da professora Ângela está elaborando um plano de governo com a identidade das bandeiras socialistas do PSOL no Paraná. Com grande apoio do diretório estadual do partido, já lançou sua pré-candidatura e tem apoio de várias lideranças do partido.

Professora Ângela Machado e Cristiano Bassa, pré-candidato ao Senado Federal ou a vice-governador. (Foto – instagram @bassa.psol)

O PSOL é a nova alternativa de esquerda no Paraná, o partido cresceu significativamente em número de filiados depois do líder do MTST Guilherme Boulos ter sido candidato a prefeito em São Paulo nas eleições municipais de 2020.

O PSOL se organiza pelas forças internas das correntes e pela dedicação dos seus militantes independentes organizados em diversas partes do Brasil. No Paraná, o PSOL vem crescendo e se organizando em vários municípios e fará diferença nesta eleição com propostas inovadoras que vem da base do partido, entre elas a valorização do servidor público, a defesa da Renda Básica a população, a democratização da mídia, mais investimentos na cultura, educação, nos direitos das mulheres, dos índios, LGBT, dos negros e todo conjunto da classe trabalhadora.

Cristiano Bassa é presidente do PSOL de São José dos Pinhais, a segunda cidade que mais arrecada imposto no estado e está participando e colaborando com a elaboração do plano de governo da pré-candidata na temática sobre gestão de comunicação social, entre outros temas do plano de governo.

Bassa também se colocou a disposição do partido para se lançar pré-candidato ao senado federal através de um mandato coletivo. Segundo a coluna apurou, Cristiano Bassa vem trabalhando diariamente e se dedicando para a construção do partido no Paraná, organizando trabalho de base. “Um mandato coletivo se torna mais socialista, plural, democrático e inclusivo” – afirma o pré-candidato Cristiano Bassa.

Outras lideranças do PSOL no Paraná estão sugerindo Bassa ser indicado para vice-governador da Ângela, o que fortaleceria mais ainda o projeto do PSOL para eleger a primeira governadora do Paraná.

LEGENDA: Bassa (PSOL) se colocou à disposição do partido para ser candidato ao Senado em 2022

