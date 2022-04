Cripto: investir ou usar como pagamento?

As criptos são a bola da vez, com cada vez mais empresas entendendo que as criptos caem como uma luva quando o assunto é meio de pagamento

Foto: Divulgação

Os meios de pagamento demonstraram significativa evolução nos últimos anos. Entre os principais estão escambo, moedas, cédulas em papel, cartão de crédito, carteiras digitais, conchas e criptomoedas.

Neste momento, todos eles ocupam status de protagonismo neste aspecto. Agora, as criptos são a bola da vez, com cada vez mais empresas entendendo que as criptos caem como uma luva quando o assunto é meio de pagamento.

Utilização das criptomoedas como meios de pagamento

Muitas empresas já estão viabilizando para seus clientes maneiras de utilizar os ativos como forma de pagamento em sites e lojas, assim como o cartão de crédito.

Um exemplo mais recente é o Mercado Livre da Argentina, que informou ao mercado em abril do ano passado, que faria em sua plataforma uma seção exclusiva para a negociação de imóveis utilizando o Bitcoin como meio de pagamento.

Mais um case de sucesso é o da Tesla, que em fevereiro deste ano passou a aceitar a criptomoeda mais popular do mundo como ativo para compra de veículos da montadora.

Meio de pagamento ou investimento

Em função da oscilação das criptomoedas, ainda paira a dúvida se elas poderiam de fato servir como meio de pagamento ou apenas para investimentos a longo prazo, sendo capitaneadas pelas corretoras de criptomoedas.

Por outro lado, de acordo com especialistas, as tarifas praticadas nesse formato não são tão atrativas para investimento, e especialistas dizem que, no momento, o melhor caminho seria usufruir dos lucros obtidos com as criptomoedas e não aplicá-las em meios de pagamentos.

O que esperar do futuro das cripromoedas?

Conforme análise que foi realizada pela Sherlock Communications, a expectativa é que o número de adeptos cresça de forma significativa. A empresa realizou pesquisa com 1200 pessoas na Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, México e Peru.

O estudo mostrou que várias pessoas estão interessadas em investir nas moedas digitais e o Brasil é o carro chefe nesse processo. Atualmente, 25% dos participantes da pesquisa responderam que pretendem comprar criptomoedas nos próximos 12 meses. Na segunda posição, aparece a Colômbia interessada em aderir a tecnologia, computando mais de 22% dos entrevistados respondendo sim ao estudo.