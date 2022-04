Como passar em uma prova de concurso público?

Siga dicas simples que vão fazer a diferença na hora de passar em um concurso público

Foto: Divulgação

Algumas dicas são fundamentais e podem ajudar qualquer pessoa que escolher fazer uma prova de concursos abertos 2022. Selecionamos 4 dicas que podem ser seguidas por todos que querem garantir uma vaga no serviço público.

1) Tenha uma rede de apoio

A saúde mental precisa ter uma atenção especial de quem for escolher fazer uma prova de concursos abertos. Cuidar da mente é fundamental para se ter foco nos estudos. Procure uma rede de apoio para dividir suas dúvidas, inseguranças e ter mais tranquilidade para vencer os desafios.

O importante é não ouvir aquelas pessoas negativas. Procure amigos, familiares ou até mesmo um namorado com quem você possa compartilhar suas angústias. Se for possível e necessário procure apoio de um psicólogo. Ele pode ajudar a manter a produtividade nos estudos.

2) Tenha foco e não se distraia

Em primeiro lugar, defina qual área pretende priorizar. Foque em um concurso específico e não se distraia com tantas opções em concursos abertos 2022.

Se você tem pouco tempo para estudar porque trabalha use este momento com intensidade, abstraia de tudo ao seu redor. O pouco tempo que tem deve ser muito bem aproveitado.

Não perca o foco e abra mão de tudo que possa te fazer mal ou te distrair. Ter disciplina pode parecer clichê, mas é essencial.

3) Crie um plano de estudo

Faça um plano de estudo, definindo a quantidade de horas para determinadas disciplinas. Fique atento ao Edital e reserve mais horas para as disciplinas de maior peso.

Escolha audioaulas para ouvir no carro, no transporte público, na academia ou até mesmo durante o banho. Diversifique a forma de aprendizagem. Selecione também videoaulas para aquela disciplina que você tenha mais dificuldade. A internet tem uma variedade dessas aulas. Faça uma boa pesquisa e escolha as melhores.

Faça anotações à mão. Isso ajuda o cérebro a reter com mais facilidade a informação. Ainda durante o tempo de estudo leia em voz alta as matérias que considere mais difíceis, facilitando assim a memorização.

4) Faça questões todos os dias

A internet disponibiliza apostilas e exercícios de concursos públicos já realizados. Alguns são pagos e outros gratuitos. Escolha alguns, mas responda questões todos os dias.

Os exercícios ajudam a ter uma noção do tempo que você gasta para cada questão. Mostra também o que realmente é pedido nos concursos, que vai além da teoria. É importante você responder no mesmo dia questões de várias disciplinas, mostrando a realidade do que acontece no dia da prova.

Estas são apenas algumas dicas. Pode parecer simples, mas se realmente forem seguidas ao pé da letra pode trazer excelentes resultados.