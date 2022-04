Por que a hidratação da pele na infância é tão importante?

A hidratação da pele na infância é essencial para a saúde dos pequenos, saiba como fazê-la corretamente e os cuidados necessários à saúde da derme

Foto: Divulgação

A hidratação da pele na infância é um cuidado que não pode ser deixado de lado, pois ao nascer é comum que a derme seja mais fina, sensível e passível de sofrer rachaduras e pequenas escoriações em virtude do ressecamento, por isso é necessário voltar atenção a ela.

Assim, a hidratação da pele na infância deve ser realizada desde os primeiros dias de vida do bebê e continuada durante toda a fase de desenvolvimento da criança, até que ela mesma possa manusear os cremes e óleos com maior autonomia e segurança.

Hidratação da pele na infância – como fazer

A rotina de skincare é realizada de maneiras diferentes a depender da fase de vida das crianças, por isso vale a pena se atentar a essas dicas:

Recém-nascidos

A pele dos recém-nascidos é naturalmente muito sensível, por isso sua hidratação é indispensável. Depois de banhar o pequenino, aplique cremes ou óleos por todo seu corpinho, aproveite para fazer uma massagem leve e relaxante. Lembre-se de usar produtos desenvolvidos para essa faixa etária, pois eles não causam alergias e têm odor suave;

Bebês mais crescidos

Quando o bebê começa a dar seus primeiros passinhos, é hora de redobrar a atenção com a pele, que ficará ainda mais em contato com agentes externos. Hidrate especialmente cotovelos e joelhos após o banho com cremes, porém aplique apenas o suficiente para que a pele absorva;

Crianças

Ao começar a ir para a escola e interagir de maneira mais independente com o mundo ao seu redor, é essencial manter a pele das crianças nutridas e protegidas. Para além de cremes e óleos, não deixe de aplicar protetor solar nos pequenos todos os dias pela manhã.

Outros cuidados com a pele dos pequenos

A pele é o maior órgão do corpo humano e nos protege de agressões externas, bactérias e demais microorganismos nocivos, por isso não dá para minimizar sua importância. A hidratação da pele na infância é essencial para tornar esse órgão mais forte e bem nutrido.

Caso os pais ou responsáveis pelos pequenos notem a presença de irritações, alergias, coceiras, bolinhas e outros sinais que indicam que a pele não está tão saudável é hora de visitar um dermatologista, ou seja, anomalias na pele não devem ser ignoradas.

Por fim, no dia-a-dia, opte por sabonetes e loções que mantenham o PH da pele da criança sempre equilibrado, além de reforçar a ingestão de leite, sucos, chás e água que também colaboram com a hidratação da pele na infância.