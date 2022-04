Pontal lança 2ª Concurso Literário e Fotográfico para moradores do Litoral

A Secretaria de Esporte, Cultura, Eventos e Juventude de Pontal do Paraná realiza pela segunda edição o “Concurso Literário e Fotográfico – Litoral com Arte” para os moradores da região.

O formato é o mesmo do ano passado. Serão selecionadas obras literárias inéditas nas categorias conto, crônica e poesia, escritas em língua portuguesa, além de obras visuais do gênero fotografia com o tema: “Fazeres e Saberes Caiçaras”. Os selecionados vão compor a Antologia Litoral com Arte – 2ª edição, que será publicada no final do ano.

As inscrições poderão ser realizadas a partir das 8h do dia 4 de abril e irão até às 23h59 do dia 3 de junho, através de formulário online que estará disponível no Edital do concurso onde o participante poderá se inscrever-se com um texto em cada um dos gêneros literários e também com uma fotografia.

👉 Quem pode participar?

Autores(as) brasileiros(as), maiores de 16 anos, residentes em uma das sete cidades do litoral paranaense: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

Inscrição: http://www.pontaldoparana.pr.gov.br//index.php?sessao=b054603368ixb0&id=2792