PM prende mulher com arma que teria sido usada em homicídio no Carvoeiro

Foto e informações: 9º BPM

A Polícia Militar prendeu, na noite de quinta-feira (7), no bairro Vila Esperança, em Guaratuba, uma mulher com um revólver que teria sido usado em um homicídio ocorrido no bairro Carvoeiro. Ela disse que estava guardando a arma para um amigo.

A mulher foi avistada por volta das 20h, na rua Júlia Wanderley, em um “ponto conhecido pela movimentação de usuários e traficantes de drogas”, segundo a PM. Ela foi abordada porque os policiais viram que ela tinha um volume suspeito na cintura. Constatou-se ser um revólver calibre 38, da marca Rossi, com numeração raspada.

Segundo os policiais, ela também carregava um pacote com 11 gramas de cocaína e ainda uma balança de precisão.

“Indagada, a detida revelou que estava guardando a arma para um amigo, pois o artefato havia sido utilizado em uma ação criminal. Sobre a grande quantidade de droga, ela contou que aos policiais que é responsável pela distribuição de tóxicos, para vários traficantes de Guaratuba”, informa a Polícia Militar.

A jovem mulher, de 26 anos, foi encaminhada com os materiais apreendidos até a Delegacia de Polícia Civil.