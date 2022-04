Pedra da Palangana terá novas detonações neste mês de abril

As empresas responsáveis pela derrocagem das Pedras da Palanga, na entrada do Porto de Paranaguá, atualmente trabalham na remoção do material rochoso.

Neste momento, a draga atua em duas das seis porções de rochas. Duas já foram concluídas e as últimas duas precisarão de novas detonações para eliminar pontos mais altos da rocha, que permanecem inteiros, ainda colocando em risco a navegação pelo local.

A empresa pública Portos do Paraná comunica a todos que novas atividades de perfuração e detonação, nesses dois pontos, serão necessárias, e que essas foram agendadas para as semanas entre os dias 12 e 30 de abril, estando previstas para acontecer na janela entre 15h e 17h, conforme cronograma atualizado disponibilizado.

A Portos do Paraná relembra à comunidade portuária e demais trabalhadores que circulam pela área da obra que as medidas de segurança devem ser retomadas. É fundamental que todos fiquem atentos aos avisos sonoros que são emitidos com o seguinte intervalo:

▪︎ 20 minutos antes – por 30 segundos; ▪︎10 minutos antes – por 1 minuto; ▪︎5 minutos antes – por 1 minuto; ▪︎ e, a partir de 1 minuto antes, o aviso toca continuamente até 30 segundos depois da detonação.

Além dos avisos sonoros, para garantir ainda mais segurança da navegação, durante as detonações são emitidos informativos via rádio, pelos canais 12 e 16, com antecedências de 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos e 1 minuto da detonação.

Uma equipe multidisciplinar especializada estará de prontidão para prestar os atendimentos necessários e garantir a segurança dos animais marinhos no local.

Ao todo, nesta obra de derrocagem, estão sendo removidos um total de 22,3 mil metros cúbicos das formações rochosas, o que corresponde a 12% do total da Pedra da Palangana.

Maiores informações sobre a obra estão disponíveis no site da empresa pública em http://www.portosdoparana.pr.gov.br/Pagina/Saiba-mais-sobre-derrocagem