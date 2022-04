Conheça mais sobre o monitoramento de animais nas praias do Paraná

O Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR é responsável pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) no Paraná.

Seus técnicos e monitores percorrem diariamente mais de 80 km de praias em busca do registro e resgate de animais marinhos debilitados ou mortos no litoral paranaense. Um dos locais frequentados é a Ilha do Mel, que abre a série “Monitoramento de praias: uma jornada diária pela conservação da fauna marinha”, realizada pela assessoria do projeto. Confira:

Para iniciar, escolhemos a exuberante Ilha do Mel, trecho com belas praias localizada no município de Paranaguá. A ilha do Mel abriga uma rica biodiversidade e comunidades caiçaras pesqueiras. A região é protegida por duas unidades de conservação de âmbito estadual – a Estação Ecológica ao norte da ilha e o Parque Estadual Ilha do Mel, situado na parte sul. Estas áreas são de administração do Instituto Água e Terra, autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná.

Como funciona o monitoramento da equipe @lecufpr PMP-BS na Ilha do Mel?

Diariamente a equipe formada por duas pessoas percorre de bicicleta ou a pé 19 km de praias pelas trilhas da ilha, cumprindo um trajeto de ida e volta ao trapiche de embarque da área conhecida como Brasília.

A ação conta com um monitor local (morador da Ilha do Mel) e um ou dois técnicos que embarcam de Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná. O trabalho envolve o registro das coordenadas geográficas de início e fim dos trajetos monitorados, além de marcação dos pontos de ocorrência da fauna foco do monitoramento. As informações coletadas são inseridas no Sistema de Informação de Monitoramento da Biota Aquática (SIMBA) (https://simba.petrobras.com.br/simba/web/).

Segundo o biólogo, técnico de monitoramento do projeto, Filipp Soares, o trecho inicial de monitoramento é percorrido de acordo com a intensidade do vento e altura da maré. O maior trecho é o da praia Farol / Fortaleza com 8km de monitoramento (16km somando ida e volta) e o menor a Praia de Fora, com aproximadamente 500m.

Desde 2015, nossa equipe registrou a ocorrência de 1.268 animais marinhos debilitados/mortos na Ilha do Mel. Além dos registros feitos ao longo do monitoramento, ainda recebemos diversos acionamentos da sociedade para atendimento da fauna no local.

“Nosso maior desafio é pedalar na areia em dia de sol com um calor escaldante ou dias de vento e chuva que dobram o esforço da pedalada. Mas é gratificante pelo visual da Ilha, independente das condições climáticas”, afirma Filipp.

Essa tem sido a rotina de @ofilsoares, da técnica @renatabuffa e do monitor local, Hélio Ribeiro. Há cada três meses, os técnicos de monitoramento revezam os trechos nos cinco municípios monitorados no litoral, com exceção dos monitores locais que são contratados para o mesmo trecho de monitoramento situados nas Ilha do Mel e Superagui, pois atuam “em casa” e garantem uma boa comunicação entre o projeto e as comunidades locais das ilhas paranaenses.

Nossa próxima parada será a tradicional terra do fandango e da cataia junto aos profissionais locais que monitoram o Parque Nacional do Superagui. Até lá!

✅ *Sobre o PMP-BS*

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama. Esse projeto tem como objetivo avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e do atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos animais encontrados mortos.

O PMP-BS é realizado desde Laguna (SC) até Saquarema (RJ), sendo dividido em 15 trechos. O LEC UFPR é responsável por monitorar e avaliar os encalhes no Trecho 6, compreendido entre os municípios de Guaratuba, Matinhos, Paranaguá, Pontal do Paraná e Guaraqueçaba (PR).

Texto e imagens: LEC-UFPR PMP-BS