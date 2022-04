Polícia Militar reimplanta Patrulha Rural em todo o Litoral

A Polícia Militar informa que o novo comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, major Durval Tavares Junior, que assumiu no último dia 1º, reinstituiu a Patrulha Rural em todos os sete municípios do Litoral.

O modelo especializado de policiamento ostensivo e preventivo existe na Polícia Militar do Paraná desde 2009, “e tem a missão de estreitar o relacionamento entre a corporação e os moradores das localidades rurais”, informa o Setor de Comunicação Social do 9º BPM.

Segundo o 9º BPM, dentre as principais ações desenvolvidas pela Patrulha Rural, estão:

visitas preventivas, com o cadastramento de propriedades rurais;

criação de canais de comunicação com os produtores e moradores das localidades;

patrulhamento ostensivo, abordagens e bloqueios policiais;

levantamento e monitoramento de possíveis rotas de fuga, que possam ser utilizadas por criminosos que decidam agir nessas áreas.

Em Guaratuba, a Patrulha Rural realiza visitas constantes aos moradores de Cubatão e Pedra Branca do Araraquara.

Em Matinhos e Pontal do Paraná, os policiais militares efetuam patrulhamentos regulares nas colônias que se estendem pela PR-508 (Rodovia Alexandra-Matinhos) e na região do Guaragüaçu, no limite com Paranaguá.

A 4ª Companhia do 9º BPM (Batalhão de Polícia Militar) é responsável pelos policiamentos das áreas mais afastadas de Morretes, Antonina e Guaraqueçaba, a maior extensão rural da região.

“Esse modelo de policiamento, aliado aos demais trabalhos desenvolvidos pela Polícia Militar, promete reduzir drasticamente os índices criminais no Litoral do Estado”, informa o 9º BPM.