TRE-PR vai até escolas estaduais para tirar o título de jovens

Foto: Colégio Estadual do Paraná / Divulgação

Nesta segunda-feira (11), acontece o lançamento da campanha “Chegou a hora #EuVoto!”, promovida pela Escola Judiciária Eleitoral do Paraná (EJE-PR).

O evento será realizado, às 14h, no auditório do edifício-sede, no Prado Velho, em Curitiba. Diretoras e diretores das escolas, bem como professores e estudantes estão convidados a participar. A ação faz parte das comemorações do Dia do Jovem, celebrado em 13 de abril.

O lançamento, que será transmitido pelo YouTube, visa apresentar a campanha, que tem o objetivo de incentivar o alistamento eleitoral de jovens entre 16 e 17 anos. Na ocasião, serão apresentadas também palestras sobre a segurança da urna eletrônica e os projetos de cidadania da Escola Judiciária.

A cerimônia de lançamento contará com a exibição de um vídeo do presidente do TRE-PR, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura; e com a presença do juiz membro da Corte e diretor-executivo da EJE-PR, doutor Roberto Ribas Tavarnaro.

Nas escolas

Pela manhã, na segunda-feira (11), a partir das 9h, acontece uma ação da campanha no Colégio Estadual do Paraná (CEP), em Curitiba. Servidoras e servidores da Justiça Eleitoral vão até o local para orientar estudantes para tirar o título pela internet. Na terça-feira (12), a ação acontece no Colégio Estadual Euzébio da Mota, no bairro Boqueiraõ, também em Curitiba.

Ações como essa podem acontecer em todo o estado, por iniciativa das equipes das zonas eleitorais.