5 cuidados capilares para apostar na primavera/verão

Com a chegada das estações mais quentes do ano, os cuidados com os cabelos precisam ser reforçados para evitar danos causados pelo sol, sal e cloro

Foto: Divulgação/Adobe Stock

Com a primavera em andamento e o verão batendo à porta, aumenta a exposição ao sol, à água do mar e às piscinas, fatores que podem prejudicar a saúde dos cabelos. Essas condições típicas das estações mais quentes exigem uma rotina de cuidados capilares adequada para evitar problemas como ressecamento, desbotamento da cor e quebra dos fios. O segredo está em adaptar os produtos e os tratamentos às necessidades específicas que surgem com o aumento da temperatura e da umidade.

Os danos causados pelo calor e pela radiação UV são conhecidos por agredir tanto os fios quanto o couro cabeludo. Os raios solares podem comprometer a estrutura do cabelo, tornando-o mais poroso, quebradiço e com frizz. Com algumas mudanças na rotina de cuidados, no entanto, é possível manter os cabelos saudáveis e bonitos ao longo dessas estações.

1. Proteção solar para os cabelos: item essencial

Assim como a pele, os cabelos também precisam de proteção contra os raios ultravioleta. O excesso de exposição ao sol pode desbotar a cor dos fios – especialmente em cabelos tingidos – e causar ressecamento.

Uma solução é o uso de produtos capilares com filtro solar, como cremes para pentear, leave-ins e óleos capilares. Esses itens criam uma barreira protetora que reduz os danos causados pelo sol e mantém os cabelos hidratados.

Além dos produtos com proteção UV, acessórios como chapéus e bonés podem ser grandes aliados. Além de serem um item de estilo, esses acessórios ajudam a proteger o couro cabeludo e os fios da exposição direta ao sol. Para quem tem cabelos mais finos ou sensíveis, o uso constante de proteção é ainda mais importante.

2. Hidratação intensa é fundamental

Durante a primavera e o verão, o ressecamento dos fios é um dos problemas mais recorrentes. O contato frequente com o sol, água do mar e cloro pode retirar a umidade natural dos cabelos, deixando-os secos e opacos. A solução é intensificar a hidratação, investindo em máscaras capilares nutritivas e tratamentos à base de óleos vegetais, como o óleo de coco e o óleo de argan.

A hidratação semanal é uma maneira de repor a água perdida pelos fios e restaurar sua elasticidade. Para quem possui cabelos cacheados ou crespos, que tendem a ser mais secos, o uso de óleos vegetais como pré-shampoo pode evitar a perda de umidade.

Uma dica valiosa é optar por produtos ricos em ativos como pantenol, glicerina e aloe vera, que ajudam a manter a hidratação por mais tempo.

3. Lave os cabelos com frequência adequada

Embora seja tentador lavar os cabelos todos os dias, especialmente com o calor intenso, o excesso de lavagens pode comprometer a saúde do couro cabeludo e dos fios. O ideal é equilibrar a frequência das lavagens, respeitando a necessidade de cada tipo de cabelo. Cabelos oleosos podem ser lavados com mais frequência, enquanto cabelos secos podem necessitar de intervalos maiores entre as lavagens.

É importante também usar shampoos e condicionadores adequados para a estação, que limpem sem agredir os fios. Produtos mais leves, como shampoos hidratantes e sem sulfato, são recomendados, pois evitam o ressecamento excessivo causado pelo uso diário. Para aqueles que frequentam o mar ou a piscina, é essencial enxaguar os cabelos com água doce logo após o contato com sal ou cloro para evitar o acúmulo de resíduos.

4. Cuidado redobrado com o cloro e a água do mar

A exposição frequente ao cloro e ao sal pode desgastar a fibra capilar, resultando em cabelos quebradiços e opacos. Para proteger os fios, uma boa estratégia é usar cremes de pentear ou leave-ins antes de entrar na água. Esses produtos formam uma camada de proteção que minimiza os danos.

Após o banho de mar ou piscina, a recomendação é sempre lavar os cabelos com água fresca e aplicar um condicionador ou máscara hidratante para neutralizar os efeitos do sal e do cloro. Essas substâncias podem deixar os fios mais rígidos e com tendência à quebra, por isso é importante restaurar a hidratação imediatamente.

5. Corte regular para manter a saúde dos fios

Com o calor intenso e os fatores externos que agridem os fios, manter o corte em dia é uma maneira eficaz de garantir a saúde capilar. Cortes regulares ajudam a eliminar as pontas duplas e evitar que os danos se espalhem ao longo do comprimento do cabelo.

A cada dois ou três meses, é importante aparar as pontas para manter os fios saudáveis e promover o crescimento. Além de evitar o frizz e as pontas duplas, o corte regular também é uma oportunidade de renovar o visual, adotando estilos mais leves e práticos para a temporada de calor.

Rotina de cuidados

Com a chegada da primavera e do verão, os cuidados com os cabelos devem ser intensificados para enfrentar os desafios típicos dessas estações. Com uma rotina de cuidados bem planejada, é possível aproveitar o melhor das estações mais quentes sem abrir mão de um cabelo saudável e radiante.