Na véspera da Páscoa, mais um dia tenso no ferry boat

A empresa Internacional Marítima confirmou hoje (terça-feira, 12) que o ferry boat Guaraguaçu foi transferido para reforma no estaleiro da Indústria Naval Catarinense (INC), em Navegantes-SC. A saída da embarcação, sendo rebocada da baía de Guaratuba até o mar aberto, foi acompanhada ao vivo e com detalhes pela câmera da TV Guaratuba, pela manhã.

O que seria uma boa notícia, acabou gerando apreensão e apreensão sobre o número de embarcações disponíveis para atender os turistas esperados para este feriado da Páscoa.

Antes do meio-dia, o assunto principal no complicado transporte na baía de Guaratuba foi a queda de um funcionário na água. Segundo testemunhas, ele caiu na baía pouco antes de um ferry boat a se chocar com o flutuante do embarcadouro. A embarcação teve problemas mecânicos e não reduziu a velocidade como deveria acontecer. No final, o funcionário saiu da água sem nenhum ferimento.

Sobre o número de embarcações, a Internacional Marítima informou que duas balsas e dois rebocadores reservas estão fazendo a operação. “Os ferries Nhundiaquara e Piquiri continuam em operação, normalmente”, comunicou. Dessa forma, serão haverá quatro embarcações para atender o fluxo.