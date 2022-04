DER confirma gasto de R$ 36 milhões para manutenções no ferry boat

Foto: José Fernando Ogura/AEN

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está confirma que investindo R$ 36 milhões para melhorar os atracadouros e os três ferry boats que operam a travessia de Guaratuba.

Antes do contrato emergencial com a empresa Internacional Marítima, estas obras e manutenções no serviço de ferry boat eram de responsabilidade das concessionárias do serviço, que pagavam com o valor arrecadado nos bilhetes. Não houve redução da tarifa, cujo valor básico é de R$ 8,90 e chega a R$ 80,10, segundo o DER informa em seu site oficial.

O DER também informa que enquanto durarem as obras, algumas medidas serão reforçadas. Para evitar filas nos feriados (Páscoa e Tiradentes), o órgão recomenda que visitantes do Litoral busquem horários alternativos para utilizar a travessia, devido à situação atual de manutenção, o que tende a gerar filas. A sugestão é evitar os horários de pico entre as 11h e 14h, e entre as 18h e 20h. Em dias úteis não haverá alterações.

Em paralelo, visando reduzir o tempo de espera em filas enquanto as manutenções estão em andamento, o DER/PR determinou a restrição do tráfego de veículos pesados com mais de três eixos e/ou superior a 14 metros na travessia da Baía de Guaratuba das 06h às 22h, com exceção do transporte coletivo de passageiros e veículos prestadores de serviços públicos. A medida entrou em vigor no dia 8 de abril e permanece válida até que sejam restabelecidas as condições de operacionalidade da travessia.

Nesta terça-feira (12) o ferry boat Guaraguaçu do DER/PR deixou o litoral paranaense rumo ao município de Navegantes, em Santa Catarina, onde passará por uma reforma completa no estaleiro do grupo da empresa Internacional Marítima. As três embarcações do DER/PR passarão pelos serviços, devendo permanecer 45 dias no local, uma de cada vez. A previsão é que todas as melhorias nos ferry boats e atracadouros sejam concluídas até o dia 10 de agosto.

“O DER está investindo recursos do caixa próprio do Estado para que sejam realizadas as intervenções necessárias nos conjuntos de atracadouros e nos três ferry boats, todos patrimônio público, e que deverão ser entregues como se fossem novos. É um grande investimento para reestabelecer as condições de segurança e operacionalidade da travessia, melhorias que não foram realizadas em contratos anteriores, e que era simplesmente impossível continuar adiando”, explica o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes.

A empresa Internacional Marítima também trabalha para alugar um novo conjunto de balsa e rebocador para operar na Baía de Guaratuba, o que ajudará a reduzir o tempo de espera no local. A perspectiva é que as embarcações estejam em operação no próximo mês. Atualmente quatro balsas operam no local.

FISCALIZAÇÃO – Desde outubro de 2021 o DER/PR conta com uma equipe específica para apoiar a fiscalização e o gerenciamento do contrato do ferry boat de Guaratuba, com a contratação de analistas de Engenharia Civil, Administrativo, de Engenharia Naval e Jurídico. Eles se juntaram aos profissionais que já atuavam na fiscalização, e apoiam o DER/PR visando garantir o serviço adequado, prezando pela segurança e conforto dos usuários.