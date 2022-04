Antonina retoma concurso público suspenso devido a pandemia

A Prefeitura de Antonina, do estado do Paraná, anunciou a retomada do Concurso Público destinado ao preenchimento de 27 vagas e a formações de cadastro reserva em funções de níveis médio, técnico e superior.

O certame, que anteriormente teve as provas suspensas devido a pandemia de covid-19, teve um novo edital publicado. Conforme consta na publicação (retomada), foi estabelecido um novo cronograma. O novo período para solicitar a inscrição será de 12 de abril de 2022 até as 12h do dia 11 de maio de 2022, sendo que os interessados podem se candidatar por meio do endereço eletrônico da Objetivas Concursos. A taxa de participação é de R$ 50,00 a R$ 100,00 e deve ser paga até o dia 12 de maio de 2022.

Ainda de acordo com o novo cronograma, a realização na prova objetiva agora está prevista para os dias 26 de junho de 2022 e/ou 3 de julho de 2022. Por fim, o documento apresenta ainda mudanças nos requisitos do cargo de técnico em tributos e outros subitens.

O Concurso

No edital, há as oportunidades para os cargos de: Advogado/ Procurador Municipal (1); Agente Fiscal Tributário (1); Arquiteto (1); Assistente de Administração (3); Assistente Social (1); Bioquímico (1); Cirurgião Dentista (1); Contador (1); Enfermeiro (1); Engenheiro Civil (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Clínico Geral (5); Professor – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (2); Professor de Educação Física (1); Psicólogo (1); Técnico de Enfermagem (1); Técnico em Higiene Dental (1); Técnico em Radiologia (1); Técnico em Tributos (1) e Terapeuta Ocupacional (1).

Os profissionais que forem efetivados terão o vencimento R$ 1.923,00 a R$ 4.138,00 em regime de 20 a 40 horas semanais.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos para os cargos de professor. O conteúdo programático aborda questões de português, matemática, conhecimentos gerais e específicos.

Este Certame tem o prazo validade por dois anos a partir da data de homologação final, prorrogáveis por mais dois anos.

Fonte: PCI Concursos – Jornalista: Mayson Martins