Abril Indígena da UFPR tem programação feita por estudantes indígenas

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) promove,neste mês, uma programação cultural com o intuito de dar visibilidade às reivindicações e às lutas pelos direitos das populações indígenas.

Neste ano, o Abril Indígena UFPR realiza eventos presenciais e virtuais organizados por estudantes indígenas, por meio do recém-formado Coletivo dos Estudantes Indígenas da UFPR (CEInd).

A cada nova edição, os alunos indígenas possuem papéis maiores no desenvolvimento das atividades do evento. Os encontros são destinados à ampliação e ao fortalecimento de conexões entre estudantes, comunidades e organizações às quais se vinculam e propiciam um momento de visibilidade às expressões artísticas e intelectuais dos povos indígenas no Brasil, fazendo com que as contribuições indígenas reverberem na construção de uma universidade cada vez mais inclusiva e plural.

Entre as atrações programadas para este mês estão a inauguração da sala do CEInd, a exposição de artes indígenas, a exibição do documentário “FESTRIBAL – Do dabucuri nasceu seu ritmo”, o pré-lançamento do jogo “Cobra Canoa: Jogo da Memória de Grafismos Indígenas do MAE-UFPR”, o lançamento do vídeo do projeto Comunicar Direitos “Aldeando a Universidade: o Coletivo de Estudantes Indígenas na UFPR (CEInd)” e a reabertura da exposição “Netos de Makunaima”.

As atividades que compõem a programação serão divulgadas pelas redes sociais dos organizadores. Outras unidades, organizações e setores da universidade que queiram divulgar seus próprios eventos e apoiar a divulgação da programação nas suas redes sociais são convidadas a fazer parte da programação oficial através do uso da hashtag #AbrilIndígenaUFPR2022.

Confira as atrações do evento confirmadas até o momento:

Inauguração da sala do Coletivo de Estudantes Indígenas da UFPR (CEInd-UFPR) e exposição de Artes Indígenas

Quando: 14/04 das 14h às 18h e 18/04 das 8h às 12h e das 14h às 18h

Local: Sala 22, subsolo – Prédio Histórico da UFPR

Exibição do documentário “FESTRIBAL – Do dabucuri nasceu seu ritmo”

O Festival dos Povos Indígenas do Alto Rio Negro, mais conhecido como Festribal, é tema principal do documentário “Festribal: Do dabucuri nasceu seu ritmo”. Produzido pelo estudante indígena de jornalismo da UFPR, Robson Delgado, o documentário tem o objetivo de contar que a festa reúne originalidade, cultura, dança, beleza e representatividade das etnias que ali residem.

Quando: 19/04 às 19h

Local: Salão Nobre – Prédio Histórico da UFPR

Pré-lançamento do Jogo “Cobra Canoa: Jogo da Memória de Grafismos Indígenas do MAE-UFPR” e Lançamento do vídeo do Projeto Comunicar Direitos “Aldeando a Universidade: o Coletivo de Estudantes Indígenas na UFPR (CEInd)”

Quando: 25/04 às 18h

Local: Espaço MAE, subsolo – Prédio histórico da UFPR

Reabertura da exposição “Netos de Makunaima”

Entrada e Inscrições: Gratuitas. Confira detalhes na divulgação de cada evento nas redes sociais.