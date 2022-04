Aplicativos de delivery que já atendem cidades no litoral do Paraná

Ao longo da última década, os aplicativos de delivery conquistaram espaço no Paraná e em todo o Brasil, em função da praticidade e facilidade de utilização destes aplicativos. Com a pandemia de COVID-19 e a necessidade de isolamento social, o atendimento presencial em restaurantes e comércios de refeições foi proibido, tornando os aplicativos de delivery ainda mais importantes para estes comércios, sendo a principal fonte de receita dos estabelecimentos durante o período de crise. Em função disso, os aplicativos de delivery espalharam-se rapidamente por todo o território nacional, oferecendo para lojistas e clientes soluções interessantes e de muita eficiência. Com base nisso, serão apresentados a seguir três aplicativos de delivery que estão disponíveis na maior parte do litoral paranaense, comentando sobre a importância destes apps e a sua forma de atuação.

iFood: Quando falamos em aplicativos de delivery, sem dúvidas o iFood merece todo o destaque. Afinal, o aplicativo de delivery, que foi fundado no ano de 2011, é o principal responsável pelos deliverys em todo o Brasil. Correspondendo a mais de 80% de todas as vendas de refeições feitas via marketplace no Brasil, com resultados muito superiores aos seus rivais no país (um dos principais rivais é o Rappi, que ainda não atende a região do litoral paranaense). Mais do que isso, o iFood também é o que atinge o maior número de cidades, possui o maior volume de usuários ativos diariamente e também possui o maior número de estabelecimentos cadastrados, demonstrando a dominância e importância deste app de delivery para todas as regiões do país. Sendo assim, você encontrará em todo o litoral do Paraná bares, restaurantes e lanchonetes que trabalham com o iFood, e basta ter o aplicativo instalado em seu smartphone para realizar um pedido com facilidade!

Aiqfome: Mais um app de delivery interessantíssimo que está disponível para a grande maioria das cidades do litoral paranaense é o Aiqfome. Criado no ano de 2007, o marketplace de delivery possui uma abordagem um pouco diferente do iFood. Enquanto o iFood planeja se espalhar por todo o país, partindo dos grandes centros urbanos, o objetivo principal do Aiqfome é se espalhar para as pequenas cidades do Paraná e do Brasil, com foco em municípios que possuem entre 20 e 250 mil habitantes, sendo um dos pioneiros a chegar no litoral paranaense e também em outras regiões interioranas do Brasil, uma vez que o foco dos maiores apps de delivery não estava nestas regiões. Com esta estratégia e com o fortalecimento do delivery em todo o país, a startup paranaense é capaz de rivalizar de forma interessante com o iFood em algumas regiões, o que é refletido em mais opções e benefícios para os moradores destas regiões, como ocorre no litoral do Paraná.

InstaDelivery: Por fim, mais uma opção interessantíssima para os moradores do litoral paranaense é o InstaDelivery. Ao contrário dos outros dois marketplaces apresentados, o InstaDelivery funciona como uma plataforma na qual os restaurantes e outros estabelecimentos que trabalham com o comércio de refeições poderão criar o seu próprio cardápio digital e customizar ações e campanhas de marketing para seus clientes. Assim, ao invés de comprar de um marketplace, você estará comprando diretamente do comércio local. Isso resulta em benefícios tanto para os lojistas quanto para o cliente final. Para os lojistas, as vantagens principais estão na redução dos gastos com comissões pagos por pedidos e também na maior liberdade de criação e gestão de marketing, refletindo significativamente na satisfação dos clientes. Já para você, cliente final, os benefícios estão em vantagens exclusivas, como programas de fidelidade e cupons de descontos criados diretamente criados pelo lojista, e também uma maior proximidade e interação com o estabelecimento, que poderá gerar uma relação de confiança e fidelidade. Desta forma, você poderá acessar no portal do InstaDelivery todos os deliverys que atuam na sua cidade e realizar um pedido com facilidade através do cardápio digital disponível!

Desta maneira, foram apresentados 3 dos principais aplicativos de delivery que atuam na região do litoral paranaense. Como era esperado, o iFood surge como um dos nomes mais fortes na região, em função da dominância deste app de delivery em todo o Brasil. No entanto, o Aiqfome, startup paranaense e focada em municípios menores, oferece opções interessantíssimas para os moradores da região. Já o InstaDelivery oferece uma proposta um pouco diferente dos demais apps, mas que traz uma liberdade muito maior para os lojistas, possibilitando o oferecimento de benefícios ainda mais atrativos para os clientes!