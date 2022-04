Fruet destina recursos e visita retomada da obras na Praça dos Namorados, em Guaratuba

O deputado federal Gustavo Fruet esteve em Guaratuba nesta quarta-feira (13) e conferiu a obra de revitalização da Praça dos Namorados, que foi retomada. O parlamentar repassou R$ 300 mil para a execução do projeto.

Gustavo Fruet com os servidos da Secretaria da Cultura e do Turismo Marcos Fedato e Debura Aquino

Fruet também garantiu R$ 380 mil para restauração da histórica Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, inaugurada em 1768. Equipe do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) esteve nesta segunda-feira (11) em Guaratuba elaborando o planejamento das obras.

Gustavo Fruet ainda destinou emendas para reforçar a Atenção Básica da Saúde, para implantação de bicicletários e paraciclos em locais estratégicos, aquisição de ônibus escolar e novos equipamentos agrícolas para o município.

“Uma alegria poder ajudar Guaratuba, que guarda parte importante da história do Paraná. Tenho laços afetivos com a região, já que avós moraram no balneário Coroados durante muitos anos”, comenta Fruet.

No total, o deputado já destinou mais de R$ 3,6 milhões para Guaratuba no atual mandato.