Vereadores analisam melhorias no Plano de Carreira dos Professores

Fotos: Câmara de Guaratuba

A Câmara de Vereadores de Guaratuba discute o Plano de Carreira dos Professores com a Prefeitura e o Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratuba (Sismug).

Nesta quinta-feira (14), as comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento receberam a equipe do município que elaborou as mudanças no Plano de Carreira e representantes do sindicato. A reunião foi acompanhada por outros vereadores, além dos membros das comissões.

De acordo com a presidente da Câmara, Professora Cátia do Doro, o objetivo das discussões é sanar dúvidas e fazer os aperfeiçoamentos que forem necessários no Projeto de Lei nº 1.561, que deverá ser votado pela Câmara. “Os vereadores querem aprovar as mudanças o mais rápido possível e com a melhor redação, para garantir o merecido aumento salarial e os incentivos na carreira de toda a categoria”, afirmou.

Parecer conjunto das duas comissões permanentes deve ser votado na próxima semana, antes de o projeto ser submetido à apreciação do Plenário.