Pesca artesanal é tema de audiência pública da Assembleia na manhã de segunda-feira

A Assembleia Legislativa do Paraná realiza nesta segunda-feira (18), às 9h, uma audiência pública sobre pesca artesanal. O evento será realizado de forma on-line e tem como principal objetivo ouvir as demandas dos pescadores do litoral paranaense. A transmissão será feita pela TV Assembleia, site e redes sociais do Legislativo.

“A nossa intenção é promover um debate qualificado a respeito das condições de trabalho e vida das pescadoras e dos pescadores artesanais do litoral do Paraná a partir da democratização do espaço de fala de todos os atores envolvidos, como secretários municipais de pesca, colônias de pescadores, associações, movimentos sociais e lideranças”, afirmou o presidente da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais, deputado Goura Nataraj, que propôs a discussão.

A realização desta audiência pública já vem sendo discutida pelo deputado desde o ano passado, que tem percorrido o Litoral e conversado com as comunidades de pescadores. A intenção é, a partir da escuta, iniciar estudos e ações de políticas públicas para o desenvolvimento das atividades de pesca artesanal e de maricultura no litoral do Paraná.

“Nas nossas visitas constatamos a falta de políticas públicas e de envolvimento do Governo no apoio às atividades pesqueiras e outras. O Litoral do Paraná precisa de uma política de Estado para os sete municípios da região, com apoio à pesquisa, à cultura e ao setor produtivo”, afirmou.

Convidados

Para a audiência foram convidados representantes das colônias e associações de pescadores e de secretários de Meio Ambiente dos municípios de Paranaguá, Guaraqueçaba, Antonina, Guaratuba, Pontal do Paraná e Matinhos; representantes do Ibama; Secretaria de Agricultura e do Abastecimento (Seab); Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa); Sebrae; Força Verde; Instituto Água e Terra (IAT); associações, movimentos e lideranças comunitárias, bem como a comunidade científica.

Com informações da Assessoria Parlamentar do deputado Goura