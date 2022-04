Matinhos fecha hospital de campanha e informa novos locais de vacinação

Fotos: Prefeitura de Matinhos

Matinhos desativa hoje, domingo (17), às 23h59, a central de vacinação e hospital de campanha que funcionou durante meses na Arena Vicente Gurski, apelidado de “Pavilhão da Cura” pela prefeitura.

A partir desta segunda-feira (18), a vacinação contra a covid-19 acontecerá em todas as oito UBSs do município, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, para aplicação de primeiras, segundas, terceiras e quartas doses.

A vacinação das crianças de 5 a 11 anos acontecerá exclusivamente na UBS do Centro, de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h. A UBS do Centro fica na Rua Léa Vialle Cury, 18, em frente à Praça Central.

O “Pavilhão da Cura” teve como foco o atendimento médico-ambulatorial, dispensação e ministração de medicamentos, observação, realização de testes rápidos e a vacinação contra a covid-19.

A iniciativa durou noventa dias, com funcionamento durante 24 horas, sete dias por semana, e contou com uma ampla estrutura a fim de que os pacientes fossem atendidos no menor tempo possível. A estrutura contava com cinco médicos no período diurno, sendo 4 clínicos gerais e 1 pediatra, e no período noturno, 3 clínicos gerais e 1 pediatra, além de equipe completa de enfermeiros e técnicos de enfermagem.