PM desmantela quadrilha de traficantes em Pontal

Foto: Setor de Comunicação Social do 9º BPM

Na noite da última sexta-feira (15), uma ação da Polícia Militar resultou na detenção de várias pessoas e na apreensão de drogas, uma arma de fogo, dinheiro e outros materiais, no bairro Jardim Jacarandá, em Pontal do Paraná.

A PM recebeu informações de que em um imóvel na Travessa Labrador estava acontecendo tráfico de drogas, e por volta das 20h30, policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) seguiram até o local, onde localizaram e apreenderam 140 gramas de cocaína (2 porções maiores e mais 269 buchas), 67 g de crack (285 pedras), 48 g de maconha (18 buchas), 1 balança de precisão, cadernos com anotações contábeis do tráfico de drogas, R$ 457 e 8 aparelhos de celular. Uma pistola da marca Taurus, calibre 9 mm, com capacidade para 15 tiros, também foi localizada e apreendida dentro do imóvel.

Cinco adultos foram presos e dois adolescentes foram apreendidos na ação. Todos os envolvidos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de Ipanema, para a adoção das medidas legais cabíveis ao caso. Eles devem responder criminalmente por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores.

Conforme as informações que foram colhidas durante a diligência, a boca de fumo, que funcionava dentro de um apartamento, era chefiada por um homem de 37 anos de idade. Ele também era o responsável por fracionar e distribuir os entorpecentes para serem comercializados na região.