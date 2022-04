DER confere reforma de ferry boat que deve durar 45 dias

Guaraguaçu está em Santa Catarina para uma reforma geral, com troca de peças, revisões e manutenções (fotos: DER)

Uma equipe de engenheiros do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) realizou uma visita técnica ao estaleiro da Indústria Naval Catarinense, em Navegantes (SC), onde o ferry boat Guaraguaçu, utilizado na travessia da Baía de Guaratuba, está passando por manutenções.

A previsão é que os serviços durem 45 dias, com os outros ferry boats que operam na travessia da baía de Guaratuba recebendo as melhorias na sequência, um de cada vez, até as três embarcações do DER se encontrarem em plenas condições de segurança e operacionalidade.

Serão realizados serviços como a troca de chapas de aço, revisão no sistema de propulsão, manutenção do sistema elétrico, manutenção do sistema hidráulico e de governo, revisão dos motores e caixas reversoras, melhoramento da acessibilidade, jateamento e pintura. “Todos os serviços obedecem rigorosamente ao disposto nas Normas da Autoridade Marítima (Norman) e demais regulamentações vigentes, e serão fiscalizados pelo DER/PR”, informam o órgão do Governo do Estado.

O estaleiro pertence ao Grupo Catanhede, dono da Internacional Marítima, que opera a travessia na baía, mas o custo da reforma será pago pelo DER. Ao todo, durante o contrato emergencial de seis meses com a Internacional Marítima, o órgão do governo estadual está investindo R$ 36 milhões no conserto das embarcações e dos atracadouros, além de gastos em combustíveis.

As reformas estão previstas em contrato que vai atender quatro atracadouros, além dos três ferry boats, visando garantir a segurança dos usuários. A empresa Internacional Marítima, também trabalha para alugar um novo conjunto de balsa e rebocador para operar na travessia. A perspectiva é que as embarcações estejam em operação no próximo mês.

Atualmente estão em operação dois ferry boats e dois conjuntos de balsa e rebocador, com mais uma embarcação à disposição para serviços de apoio.

RESTRIÇÃO – Durante este período de manutenções, visando atenuar a formação de filas, o DER/PR determinou a restrição do tráfego de veículos pesados com mais de três eixos e/ou superior a 14 metros na travessia da Baía de Guaratuba das 6h às 22h, com exceção do transporte coletivo de passageiros e veículos prestadores de serviços públicos. A medida entrou em vigor no dia 8 de abril e permanece válida até que sejam restabelecidas as condições de operacionalidade da travessia.

Para evitar filas nos feriados, o órgão recomenda que visitantes do Litoral busquem horários alternativos para utilização do ferry boat. A sugestão é evitar os horários de pico entre as 11h e 14h, e entre as 18h e 20h.

FISCALIZAÇÃO – Desde outubro de 2021 o DER/PR conta com uma equipe específica para apoiar a fiscalização e o gerenciamento do contrato do ferry boat de Guaratuba, com a contratação de analistas de Engenharia Civil, Administrativo, de Engenharia Naval e Jurídico. Eles se juntaram aos profissionais que já atuavam na fiscalização, e apoiam o DER/PR visando garantir serviço adequado, prezando pela segurança e conforto dos usuários.

A fiscalização do DER/PR aplicou ao todo 200 autos de infração à operadora anterior, até o seu último dia em operação.