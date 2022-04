Projeto Porto Cidade atende mais de 500 pessoas em Antonina

Fotos: Claudio Neves/Portos do Paraná

Ação reuniu diversas entidades parceiras e levou à população serviços de educação ambiental, saúde, credenciamento de programas sociais, geração de emprego.

A população de Antonina, no Litoral do Paraná, recebeu nesta terça-feira (19) o projeto Porto Cidade, que levou diversos serviços relacionados à educação ambiental, saúde, credenciamento de programas sociais e geração de emprego. Com a coordenação da Portos do Paraná e da prefeitura do município, o evento lotou o Centro Esportivo Educacional de Antonina – Joubert Gonzaga Vieira, com a presença dos moradores e das instituições e empresas que ofereceram os serviços.

Segundo o diretor de Desenvolvimento Empresarial da Portos do Paraná, André Pioli, é determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior que os portos paranaenses não fiquem voltados somente para o mar, mas também para as cidades e as pessoas.

“O projeto Porto Cidade proporciona que a comunidade tenha um entendimento diferenciado a respeito do porto, local que gera renda e receita aos municípios, mas que também promove cuidados com as pessoas”, enfatizou Pioli.

Foi o primeiro Porto Cidade realizado em Antonina. Para João Paulo Santana, diretor de Meio Ambiente da empresa pública, a iniciativa promove ações que não deixam os olhos do Porto saírem da água, mas que abrem os braços para a cidade. “Estamos com atividades que trazem carinho para a população. É uma frente de diversas instituições privadas, públicas, iniciativas não governamentais, que estão juntas, cada uma trazendo um pouquinho de sua experiência, fazendo toda diferença”, afirmou Santana.

SERVIÇOS – A prefeitura Antonina levou ao evento o cadastro e atualização do CadÚnico, Bolsa Família, Programa Criança Feliz, Programa do Leite, Programa Nossa Gente Paraná, entrega de cartões Comida Boa (aos beneficiados constantes na lista), orientações sobre emissão documentos, benefícios, Carteira do Idoso e do Autista, passe livre para tratamentos de saúde, intermediação de mão de obra, carteira de trabalho digital, vacinação.

“É bonito vermos a comunidade aqui, participando dessa parceria entre a Portos do Paraná e a prefeitura, além de outras entidades importantes, trazendo serviços para a comunidade antoninense. Ações muito úteis, que realmente fazem com que todas essas organizações prestem o serviço social, com a responsabilidade que lhes é inerente”, afirmou o prefeito Zé Paulo.

PARCEIROS – O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) realizou cortes de cabelo gratuito, enquanto o Serviço Social do Comércio (Sesc) trouxe jogos de tabuleiro e orientações de saúde. Já o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) orientaram a população com dicas de saúde física e bucal, informações sobre cursos e capacitações e distribuição de brindes e sorteios.

O grupo Escoteiros do Mar de Antonina participou com atividades educacionais para crianças e jovens e exposição de veleiros. A Global Saúde com aferição de pressão, teste de glicemia e circuito saudável. E o Detran-PR com credencial de idoso, todos os tipos de serviços digitais, processo de renovação e uma atividade lúdica.

PORTOS – A Portos do Paraná se fez presente por meio de sua Ouvidoria, Guarda Portuária, Gerência de Saúde e Segurança no Trabalho e das terceirizadas Cia Ambiental, que trouxe ao evento uma composteira, jogos infantis e orientações ambientais e Ecotec, empresa responsável pelo PRAD – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. Também estiveram presentes profissionais da diretoria de Desenvolvimento Empresarial e Meio Ambiente.

CONTRIBUIÇÃO – Jailson Ricardo Gonsalves, técnico de Relacionamento com o Mercado do Senac-Paranaguá, salientou a participação no evento. “Sabemos que a repercussão do Porto Cidade é enorme. E nós, do Senac, com nossa equipe de cabeleireiros, contribuímos com esse convite à população”.

A dentista do Sest/Senat, Camila Ishikawa, ficou surpresa com o movimento. “A procura tem sido muito grande, não só do serviço de odontologia, mas também de fisioterapeuta e dos cursos relacionados ao transporte”. Segundo Dayana Cavalli, chefe de Divisão do Setor de Educação para o Trânsito do Detran, a procura dos serviços foi intensa, principalmente para os digitais.

“Nossa avaliação é muito positiva, atendemos mais de 250 pessoas, trazendo o conhecimento na área de saúde ligado à prevenção”, explica Andréa Keila Corrêa de Oliveira, diretora Comercial da Global Saúde.

APROVAÇÃO – Gilberto Cardoso, de 45 anos, aproveitou diversos serviços oferecidos em Antonina, como corte de cabelo e de saúde. “Adiantei a parte da minha habilitação junto ao Detran, que estava atrasada desde 2018. ”

Já Fernanda Cardoso, de 31 anos, elogiou a ação. “Isso aqui é tudo de bom, deveria ter todo mês”. Ricardo Zen, de 25 anos, professor de artes no município, se interessou pelos programas ambientais da Portos do Paraná. “Engatei o papo aqui com as meninas da Ecotec, muito legal o programa do PRAD, super aprovado”.

O próximo Porto Cidade está programado para acontecer dia 29 de abril, em Paranaguá.