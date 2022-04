Vereadores de Guaratuba aprovam melhorias para os professores

Em duas sessões realizadas nesta semana, os vereadores aprovaram nesta terça-feira (19), alterações no Plano de Carreira do Magistério do Município de Guaratuba que garantirão melhorias salariais aos professores.

O Projeto de Lei nº 1.561, do Poder Executivo, foi alterado na Câmara a pedido da categoria, com uma emenda definida em conjunto com o Sindicato dos Servidores Municipais (Sismug) e a comissão da Prefeitura que elaborou o novo plano. De modo geral, o novo plano assegura ganhos salariais nas progressões e avanços para os profissionais do magistério municipal.

Professora municipal, a presidente do Legislativo, Professora Cátia do Doro, tomou todas as providências para o projeto atender as demandas da categoria e tramitar rapidamente, mas deixou de comandar a votação e se absteve da votação. O vice-presidente, Alaor do Cubatão, presidiu a sessão.

Na primeira votação, Cátia do Doro explicou: “De acordo com o artigo 24 do Regimento Interno da Câmara, o presidente (ou a presidente) afastar-se-á da Presidência quando esta deliberar sobre matéria do seu interesse. Até o momento, garanti agilidade na tramitação do projeto nesta Casa com respeito aos colegas de profissão, mas encontro-me, enquanto professora, impedida de presidir a votação desta pauta para garantir a legalidade desse processo”.

Depois da segunda votação, Professora Cátia fez um resumo da importância do projeto aprovado:

“Hoje é um dia memorável para todos nós profissionais da Educação, pois (o Plano de Carreira) é a verdadeira valorização da nossa classe. Ser professor neste país é mais do que uma profissão, é uma missão que assumimos vestindo a camisa, lutando dia após dia”.

“Fica aqui meu agradecimento ao prefeito Roberto Justus, a secretária da Educação, dra Fernanda Monteiro, e, principalmente, aos nobre pares (demais vereadores) que se uniram e não mediram esforços em prol da nossa classe, que sempre esteve disposta a ouvir, colaborar e participar.

“Esta conquista é nossa, de todos os guaratubanos, que reconhecem a importância da Escola na vida de seus filhos e como é importante ter professores qualificados e valorizados.

Guará, trabalhadoras da pesca e financiamento

Também em segunda votação, os vereadores aprovaram outros três projetos de lei: por unanimidade, o PL 769, que institui o guará como ave símbolo de Guaratuba, de autoria do vereador Fabiano da Caieiras; e o PL 771, que institui a Semana das Trabalhadoras do Setor Pesqueiro, um projeto assinado pelos 13 vereadores; e, por 11 votos a 2, o PL 1.555, do Executivo, que autoriza o município a realizar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 30 milhões – sendo R$ 8 milhões para investimentos e R$ 22 para quitação e amortização de dívidas em melhores condições oferecidas pelo banco público.

Na segunda-feira (18), dia da primeira votação, o vereador Itamar Junior sugeriu, e todos concordaram, de a Câmara em conjunto propor a entrega de uma comenda dos 250 anos de Guaratuba ao servidor Walmor José do Valle, diretor legislativo da Câmara, há mais de uma década na função.