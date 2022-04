Exposição “Cotidiano Caiçara” retrata modos de vida do Litoral

Pesca, navegação, culinária e artesanato. Esses são alguns dos temas que formam a exposição de artes visuais “Cotidiano Caiçara”, na Casa Domingos Nascimento Sobrinho, sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Curitiba.

A mostra de arte, produzida pelo artista Wagner Muniz (@wagnermunizilustracoes), é formada por um conjunto de obras em aquarela que retratam os diversos aspectos dos modos de vida das comunidades que habitam o território caiçara.

Natural da ilha de Superagui, em Guaraqueçaba, Wagner Muniz foi criado em família de pescadores e desde criança já rabiscava sua arte. Até os 18 anos de idade, trabalhou na pesca artesanal junto a seu pai ao redor das ilhas, praias e baías do litoral norte do Paraná, de onde vem grande parte de sua inspiração e das referências para os trabalhos em aquarela.

Já adulto, Wagner Muniz mudou-se para Curitiba e passou a estudar ilustração, e, aos poucos, começou a viver de seu talento, descobrindo as linguagens da ilustração digital, da animação e da ilustração infantil. O artista se tornou tatuador profissional (@wagner_muniz_tatoo), usando também a pele como suporte para seus trabalhos. A aquarela, porém, esteve presente em todas as fases da sua jornada artística, e é principalmente nelas que o artista expressa seu amor à cultura e aos fazeres caiçaras.

Exposição “Cotidiano Caiçara”

A exposição dos trabalhos do artista foi aberta oa público no dia 11 de abril e permanecerá aberta à visitação até 8 de julho. As visitas individuais podem ser feitas dentro do horário de funcionamento da Casa Domingos, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 18h, sem necessidade de agendamento prévio. Visitas de grupos de estudantes e/ou professores poderão ser agendadas diretamente com o Setor de Difusão e Educação Patrimonial do Iphan-PR, nos dados de contato informados abaixo.

Ao longo de sua permanência, a exposição também deverá contar com uma roda de conversa com o autor a respeito de seu trabalho artístico e da relação das obras expostas com as referências culturais do território caiçara, em data e horário a serem divulgados.

Exposição “Cotidiano Caiçara”, de Wagner Muniz

Data: de 11 de abril a 8 de julho (segunda a sexta-feira)

Horário: de 9h às 18h

Local: Casa Domingos Nascimento Sobrinho – Rua José de Alencar, 1808, Juvevê, Curitiba

Contato: (41) 3218-7000 – casadomingosnascimento@gmail.com

Fonte: Iphan