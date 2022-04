Local de Ipanema, em Pontal, já coleciona títulos no bodyboarding aos 16

Um jovem de apenas 16 anos, local do balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná, desponta no bodyboarding nacional. Roger Fusculin já coleciona diversos títulos.

Entre os dias 14 e 17 de abril, ocorreu a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding da Confederação Brasileira de Bodyboarding (CBRASB), denominada “São Conrado Classic”, realizada na praia de São Conrado no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença dos 175 melhores bodyboarders do país nas diversas categorias. Roger foi vice-campeão da sub-18.

Roger conta que sua maior dificuldade são as baterias que possuem apenas 15 minutos de duração, pois às vezes não entram ondas boas para surfar, podendo prejudicar o resultado da bateria.

“Fiquei muito feliz em ter cumprido minha meta, que era de me destacar na primeira etapa deste Brasileiro, fazendo final com os melhores bodyboarders do Brasil, ficando como vice-campeão da etapa”, comentou. “Sigo focado em meus treinos diários, me empenhando cada vez mais em aprimorar meu desempenho na água para que nas próximas etapas eu consiga alcançar a primeira posição”.

O Circuito brasileiro terá 5 etapas ao longo deste ano: Itapema – SC, Itacoatiara – RJ, Regência – ES e um outro local a ser definido no Ceará.

Roger Fusculin participa do programa Auxílio Atleta da Prefeitura de Pontal do Paraná e compete neste esporte desde os 9 anos de idade, onde já coleciona títulos, veja:

Atual vice-campeão brasileiro de 2021 na categoria sub-18.

Atual bi-campeão catarinense 2020/2021 na categoria open (e segue líder no ranking catarinense deste ano, com 2 etapas já realizadas).

Atual vice-campeão paranaense de 2021 na categoria mirim.

Campeão do Kpaloa em 2019 na categoria open, etapa do Campeonato Brasileiro de Bodyboarding).

4º lugar no Circuito Brasileiro 2019 na categoria mirim (até 15 anos).

Em 2018 se classificou na categoria mirim e ocupou o 3º lugar no Campeonato Paranaense.

Campeão Paranaense em Pontal do Paraná em 2017, categoria Grommet’s (atletas até 12 anos).

Roger é influenciado pelo pai, Alan Fusculin, ex-competidor da mesma modalidade esportiva. Ele conta que se orgulha muito do seu filho, que o acompanha desde seus primeiros campeonatos: “Roger se dedica com grande responsabilidade ao esporte, que tanto ama, quer ano que vem competir na categoria Mundial Pro Júnior e conta muito com as empresas que já o apoiam, com ajuda do Município e quem sabe do Estado, além de ter o maior incentivo de nós, pais deste promissor atleta”.

Fonte: Prefeitura de Pontal do Paraná