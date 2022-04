Antonina tem oficina sobre arte circense

Uma oficina gratuita de “Malabares, Monociclo e Movimentação Corporal” chega ao Litoral em maio.

O projeto foi criado e desenvolvido para ensinar de forma gratuita, a prática de malabarismo e monociclo para crianças e adolescentes entre os 12 e 18 anos, moradores da cidade de Antonina e região.

Os participantes terão acesso aos mais diversos elementos circenses e a material teórico sobre história do circo.

Cada participante receberá um certificado de participação e o direito de fazer parte de um espetáculo grupal criado ao longo de 9 meses de aula.

As aulas terão início no mês de maio com vagas limitadas.

A oficina tem apoio da Ademadan (Associação de Defesa do Meio Ambiente e do Desenvolvimento de Antonina) e patrocínio da Copel e do Governo do Estado.

Mais informações e inscrições

WhatsApp 41 9 9666-8876

Email: malabaresmonociclo@periodista