Polícias coíbem desmates em Guaratuba, Matinhos e Garuva

Em apoio à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Guaratuba, a Polícia Ambiental – Força Verde participou da fiscalização de uma obra que estava embargada pela Prefeitura.

A ação aconteceu por volta das 16h desta sexta-feira (22).

O responsável já havia sido autuado anteriormente e desrespeitou o embargo, “dando continuidade em uma construção e assim impedindo a regeneração natural da vegetação”, informa a polícia. Ele terá de responder a um termo circunstanciado de infração penal.

Em Matinhos, a Força Verde, atendeu nesta quinta-feira (21), uma denúncia de danos à mata atlântica. Ao chegar no local a guarnição constatou uma área danificada de aproximadamente 500 metros quadrados. A área de vegetação secundária, encontra-se em estágio médio de regeneração.

A equipe que atendeu a ocorrência constatou que as ações no local são recentes, pois, no local, estavam armazenados materiais de construção. O proprietário do terreno não possuía as autorizações necessárias e por conta disso também foi autuado.

Em Garuva (SC), na tarde desta quinta-feira, 21, a Polícia Militar Ambiental (PMA) flagrou um homem com uma motosserra cortando ilegalmente árvores nativas na região do Caovi, próximo à divisa com o Paraná, em Guaratuba, que também tem uma localidade denominada Caovi. O fato aconteceu durante um patrulhamento rural para fiscalização de desmatamento.

A ocorrência teve início após uma guarnição da PMA ouvir um barulho da motosserra. Na oportunidade, os policiais entraram na mata e flagraram o autor derrubando as árvores.

Diante dos fatos, a ferramenta foi apreendida e o envolvido vai responder criminal e administrativamente pelo delito ambiental.

Com fotos e informações do BPAmb FV PMPR e PMA-SC