Pontal retoma caminhadas da natureza com Circuito Brisa do Mar

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

Aconteceu neste domingo (24), a primeira Caminhada Internacional na Natureza do Litoral em dois anos com o Circuito Brisa do Mar, em Pontal do Paraná.

O evento foi organizado pela Prefeitura em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR – Iapar – Emater), Anda Brasil (Confederação Nacional de Esportes Populares) e Ecobooking, uma rede de cooperação voltada à exploração sustentável dos recursos turísticos envolvendo o poder público e o trade turístico local.

A percurso começou no balneário Santa Terezinha, foi até a passarela e mirante de Ipanema e retornou pelas trilhas e dunas na região do Moitinha, terminando no ponto de partida. Foram 10 quilômetros de distância, com quatro pontos de apoio, onde os participantes ganhavam água e um carimbo de confirmação de passagem em seu crachá.

O Circuito Brisa do Mar recebeu este nome porque os participantes passaram por um trecho na beira da praia em vários balneários. Além de belíssimas trilhas pela mata, o trajeto passou também por um terreno onde existe um pequeno memorial e uma capela, que puderam ser visitados.

Grupos de várias localidades do estado estiveram presentes, como o “Pé na Estrada”, que trouxe participantes de Curitiba e o “Trilhas e Morros”, de São José dos Pinhais, além do grupo pontalense “Papa Léguas”.

Alda Maria de Souza, aposentada, que faz parte do grupo de caminhadas “Pé na Estrada”, veio de Curitiba para participar do evento e ficou muito satisfeita. “Nós combinamos entre a gente onde iremos participar das caminhadas. Já estávamos com saudade, pois nos últimos 2 anos não houveram caminhadas devido a pandemia. Retomamos nessa aqui de Pontal, uma trilha linda pela beira da praia e com paisagens maravilhosas. A prefeitura está de parabéns pela organização, foi tudo perfeito”.

A guia de turismo Leoni Jastiu Sauter veio de São José dos Pinhais com o grupo “Trilhas e Morros” para participar da caminhada. “Iniciativa bem interessante do Ecobooking e da prefeitura de Pontal. As pessoas precisam sair de casa, ficamos fechados muito tempo devido a pandemia, nada melhor que esse contato com a natureza e quando alguém toma a frente melhor ainda.”

A comunidade local também teve grande participação. Iris Cristina Santos, administradora, moradora da Praia de Leste, conta que trouxe a sua mãe Denize Purkott, professora, do balneário Solimar, de Matinhos, e sua filha Amanda Kaviski, estudante, de Curitiba. As três já participaram de várias caminhadas do Ecobooking e gostaram do evento: “Foi tudo muito bem planejado, a sinalização, os pontos de parada, organizados, com água, sensacional a trilha, amamos todo o percurso”.

O secretário municipal de Turismo, Gilberto Keserle, lembrou que este evento já acontece há muito tempo em Pontal do Paraná e faz parte dos circuitos das caminhadas internacionais da natureza. Este evento era para ter sido realizado em março, mas foi cancelado devido ao excesso de chuva. “Pelo que observamos o evento foi bem aceito pelos participantes. Teremos ainda quatro ou cinco circuitos iguais a esse ainda este ano”.

A prefeitura autorizou que vários comerciantes locais montassem suas barracas próximas ao local do evento. São os mesmos que trabalham na já famosa “Feira da Lua”. Em meio a caminhada surgiu até uma mascote, a Mel, uma cachorrinha super extrovertida, que fez o percurso todo com seus tutores, chamando a atenção de todos pela trilha.

O evento contou com a segurança da Guarda Municipal de Pontal do Paraná durante o percurso. Todas as medidas contra a covid-19 foram tomadas pelos organizadores e quem participou precisava obrigatoriamente estar com a vacinação em dia.