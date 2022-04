Prefeitura de Guaratuba realiza série de eventos nos 251 anos da cidade

Após dois anos de pandemia, a Prefeitura de Guaratuba volta a promover o tradicional desfile cívico de aniversário do município, na avenida que leva como nome a data da fundação: 29 de Abril. A antiga Vila de Guaratuba da Marinha foi fundada em 1771 e a cidade comemora, portanto, 251 anos.

Além do desfile, a programação inclui homenagens, cultos e inaugurações, que começaram neste domingo (24) e vão até o próximo sábado (30).

Entre as homenagens, entregas de comendas dos 250 anos (evento que encerra com este novo aniversário) a membros de gestões dos ex-prefeitos, professores, cidadãos que contribuíram com a saúde, religiosos e pessoas da comunidade indicadas pelos vereadores.

Serão inauguradas a Subprefeitura do Coroados e a CMEI Samantha Oliveira Pinto Nassif, no bairro Carvoeiro.

Desfile cívico

O desfile terá início às 15h na Avenida 29 de Abril, e posteriormente haverá a abertura do Espaço de Alimentação e Confraternização na Praça Central, que contará com música ao vivo e diversas barracas organizadas pelas professora das escolas municipais.

Confira a programação do dia 29/04:

8h30 – Praça Central – Hasteamento das Bandeiras.

9h30 – Início das obras do CMEI no bairro Caieiras (anexo à Escola Máximo Jamur), em Caieiras.

10h30 – Inauguração do CMEI Samantha Oliveira Pinto Nassif no bairro Carvoeiro.

15h – Avenida 29 de Abril – Desfile Cívico em comemoração aos 251 anos de fundação de Guaratuba.

18h – Praça Central – Entrega de Comenda 250 anos de fundação do município em homenagem ao Capitão Elizeu da Silva pelo trabalho, dedicação e presença da Banda da Polícia Militar do Paraná nos desfiles cívicos de Guaratuba.

18h30 – Praça Central – Abertura do Espaço de Alimentação e Confraternização (Com música ao vivo).

Confira toda a programação:

Fonte: Prefeitura de Guaratuba