Prefeitura de Guaratuba realiza série de eventos nos 251 anos da cidade

Após dois anos de pandemia, a Prefeitura de Guaratuba volta a promover o tradicional Desfile Cívico de aniversário do município, na avenida que leva como nome a data da fundação: 29 de Abril. A antiga Vila de Guaratuba da Marinha foi fundada em 1771 e a cidade comemora, portanto, 251 anos.

Além do desfile, a programação inclui homenagens, cultos e inaugurações, que começaram neste domingo (24) e vão até o próximo sábado (30).

Entre as homenagens, entregas de comendas dos 250 anos (evento que encerra com este novo aniversário) a membros de gestões dos ex-prefeitos, professores, cidadãos que contribuíram com a saúde, religiosos e pessoas da comunidade indicadas pelos vereadores.

Serão inauguradas a Subprefeitura do Coroados e a CMEI Samantha Oliveira Pinto Nassif, no bairro Carvoeiro.

Confira a programação:

Fonte: Prefeitura de Guaratuba